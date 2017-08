Hambog na ina ng kontrobersyal female celebrity nakarma By Cristy Fermin Bandera

ANG buhay nga naman, komento ng ating mga kababayan na nagtatrabaho sa paliparan, parang life. Paikut-ikot lang ang gulong ng buhay. Walang sigurado. At lalong walang forever. Naalala kasi ng aming mga impormante ang panahon ng kasikatan ng isang female personality. Tinanggap siya sa international scene, ipinagmalaki siya ng ating bayan, habang sobra namang mapagmalaki ang kanyang nanay. Mismo! May kaangasan nga ang mudra ng sikat na international personality. Parang ito ang sikat, parang si madir ang tinitilian at pinapalakpakan, kung makaporma ito ay parang wala nang katapusan ang lahat-lahat. “Nakow, tingnan mo nga naman, parang kelan lang ‘yun! Kapag umaalis at dumarating ng bansa ang mag-inang ‘yan, e, akala mo kung sinong makaporma ang mommy ni ____ (pangalan ng international personality). “Pagbaba niya ng van nila, e, kuntodo naka-shades na siya nang malaki, naka-hoody pa, na akala mo naman, e, pagkakaguluhan din siya! “Sinusuutan din niya ng hoody ang anakis niya, kesehodang sobrang tirik ang araw at napakaalinsangan! Hanggang sa eroplano, naka-hood pa rin silang mag-ina! Takot na takot ang nanay niya na baka bigla silang dumugin ng mga utaw! “Ganu’n ang datingan nila nu’n. Kinukuha pa lang nila ang mga bagahe nila sa conveyor, e, nakatakip na ang face nila, para silang magnanakaw, nakatalukbong to-the-max ang magnanay na ‘yun!” napapailing na kuwento ng isang becking source. Pero mapaglaro nga ang kapalaran, walang may hawak ng bukas, lalong walang garantiya ang popularidad kapag hindi marunong humawak ang nabiyayaan. “Nu’n ‘yun! E, kumusta naman sila ngayon? Anyare? E, kahit hubo’t hubad na silang maglakad ngayon sa mga public places, e, wala nang dapat ikatakot si mudra! “Waley na sila! ‘Yung anak niya, puwede pang may makapansin, pero ang mommy niya, e, goodbye na! Kung kailan pa naman nagbago na ang face value ni mommy dahil sa retoke!” dagdag pa ng isang miron. Naku naman, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, walk in the park na lang ang panghuhula kung sino ang mag-inang ito, dahil napakakontrobersiyal nila ngayon, di ba naman?

