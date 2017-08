‘Huwag na sanamg umabot sa korte ang kuto ng anak nina Andi at Jake’

GUSTO kong humagalpak sa sa nabasa kong item sa pagpo-post daw ng baby kong si Jake Ejercito ng kuto na nakuha sa ulo ng anak nila ni Andi Eigenmann na si Ellie.

Ibig sigurong ipabatid ni Jake na naging pabaya si Andi sa pag-aalaga sa kanilang unica hija kaya ayon, kinuto ang bagets. Next scene, nagpuputak na ang lola ni Ellie na si Ms. Jaclyn Jose (mother ni Andi) dahil sa post na iyon. She is declaring war again laban sa pamilya ni Jake. Sana raw, kung nakita nilang may kuto si bagets ay ginamot na lang nila – hindi yung ipinost pa sa social media.

But you know, it looks funny pero hindi ako pabor sa ginawa ni Jake. Pag nagkita kami niyan, pangangaralan ko as a tiyahin. Ha! Ha! Ha! May point naman si Ms. Jaclyn though sana ay hindi na siyang nagdeklara ng another civil war. At huwag naman sana niyang idawit si Ms. Laarni Enriquez na ina ni Jake dahil hindi naman si Laarni ang nag-post noon. She didn’t even comment on that.

Kumbaga, Jake is his own person – iba sa identity ng kanyang mother. Pero kung sasabihin nilang bakit hindi naman sinaway ni Ms. Laarni si Jake, hindi na natin kontrolado ‘yun. I’m sure sinaway ni Ms. Laarni si Jake dahil knowing Ms. Laarni, she’s very level-headed.

Sa ganitong mga pagkakataon kasi, ang repercussion ay mapupunta sa bata. Yes, tama ang point ni Nay Cristy Fermin na pag nalaman ng mga kaklase ni Ellie na may kuto siya, kahit nagamot na, baka tuksuhin siya at ma-bully. Karamihan naman sa atin, in our lifetime, lalo na pag probinsiyano ka, makakaranas ka talagang magkaroon ng kuto. Hindi dahil sa may kuto ang pamilya mo but maybe ay mahahawa ka sa mga kalaro mo sa bukid.

Madali namang magamot ito, eh. Tatiyagain mo lang talagang isa-isahing tanggalin sa ulo ng mga anak mo. Ha! Ha! Ha!

Kuto talaga? Ha! Ha! Ha! Muntik na akong mapraning. Sana maayos nila ang isyung ito. Huwag na sanang lumaki. Puwede bang magkapatawaran na lang sila? Huwag na sanang umabot pa sa korte ang isyung kuto, okay? Baka maloka si Atty. Ferdie Topacio nito. Kabaliw!