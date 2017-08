Di papatalbog: Raquel kakasuhan daw si Jake Zyrus By Cristy Fermin Bandera

MINSAN lang nag-post si Jake Zyrus ng mensahe para sa kanyang ina. Sinabi ng international transman na isang araw ay magiging maayos din ang lahat sa kanila dahil pamilya sila. Pero nakakailang sultada na ba si Aling Raquel? Abut-abot ang kanyang pagpapainterbyu, padala siya nang padala ng mensahe sa mga reporters na humihingi ng kanyang reaksiyon tungkol sa kuwento ng buhay ng kanyang anak na ipinalabas sa Maalaala Mo Kaya, galit si Aling Raquel. Ang pinakahuli ay may plano siyang kasuhan ng libelo ang programa at si Jake Zyrus. Pinasama raw kasi ang kanyang pagkatao sa palabas, ginawa siyang kontrabida, samantalang alam na alam naman ni Charice ang katotohanan. Walang pinakamagandang dapat gawin ang mag-inang ito kundi ang bigyan ang kanilang mga sarili ng panahon para makapag-usap sila. Walang makahihilot sa problemang meron sila ngayon kundi sila-sila lang. Kulang kasi sa komunikasyon ang mag-ina dahil ang damdamin ni Jake Zyrus ay hindi tanggap ng kanyang ina ang katotohanan. Transman na si Charice, kinalimutan na nito ang biriterang anak ni Aling Raquel, bagong tao na ngayon ang international singer. Hindi ba naman napakasarap isipin na kung natanggap si Jake Zyrus ng ating mga kababayan ay mas masarap sa pakiramdam na tanggap na tanggap din ni Aling Raquel ang pagkatao ngayon ng kanyang panganay?

