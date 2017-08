Sikat na aktor sukdulan ang kakuriputan, ayaw makipatak pero lafang nang lafang By Cristy Fermin Bandera



KUWENTO ng kakunatan ang isyung pinagpistahan isang gabing napakalakas ng ulan. Ang magkakaharap ay mga taga-showbiz na nakatrabaho na yatang lahat ang mga sikat na artista. Maraming kuwento. May nakakatawa, may nakakaloka, may malungkot, may nakawiwindang, may nakaiinis at kung anu-ano pang istorya. Pero kung bakit sumentro ang grupo sa mga artistang sarado ang mga kamao, in short, super-kuripot. Maraming pangalang nabanggit, mga sikat na personalidad sila, pero mas nagtagal ang kuwentuhan sa isang male personality. Kuwento ng isang miron sa umpukan, “Ewan naman kung saang planeta nanggaling ang taong ‘yun! Grabe ang pagiging kuring niya! Parang wala ka nang mahahanap na dahilan kung bakit siya nagkaganyan! “Parang hindi siya naninirahan sa Earth, parang galing siya sa ibang planeta, dahil hindi niya alam makipagkapwa-tao. Puro papasok lang ang alam niya, hindi palabas, ipinaglihi siguro siya sa manok na puro pakahig lang ang alam sa buhay! “Nakakaloka siya! Bingi siya sa mga kantiyawan, bulag siya kapag nagkasundo nang magpatak-patak sa set ang mga co-stars niya. Wishing siya nagbibigay ng kanyang patak, tengang-kawali siya, pero nakikikain siya kapag nandu’n na ang inorder na food!” tawa nang tawang kuwento ng source. Malakas namang kumita ang male personality, hindi naman siya nawawalan ng trabaho, kaliwa’t kanan naman ang raket na pinagkakaabalahan niya. “Pero talagang baligtad ang mga palad ng taong ‘yun! Wala siyang alam sa sharing, puro pakabig lang ang alam niya. Nu’ng minsan nga, e, malapit na siyang magalit sa isang co-star niya. “Tinanong siya kasi nu’ng kasamahan niya kung magkaiba ba ang lasa ng pagkaing siya ang bumili o libre lang? Hindi kasi siya nagpapabili ng food, umaasa lang siya sa catering sa taping nila. “Hay, naku! Bradly Guevarra, Tita Nene Ulanday at Ching Bautista Silverio, hindi na kayo aabutin nang araw at gabi sa panghuhula kung sino siya, promise!” pagtatapos ng aming impormante.

