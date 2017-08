Youngstar drum-drum na ang iniluha dahil sa pasaway na ina By Cristy Fermin Bandera

SA isang umpukan ng mga taga-showbiz ay napagpistahan ang isang young actress na hindi kumikibo sa mga ginagawang pagpapahiya sa kanya ng mismong taong napakalapit sa kanyang puso. Nakakalungkot pero totoo na kung sino pa ang dapat magtanggol sa kanya ang mismong nagpapahiya pa sa kanya sa publiko. Iyak lang ang ginagawang panlaban du’n ng young actress. Sabi ng isang miron, “Wait na lang tayo kapag dumating na siya sa tipping point. Lahat naman ng tao, e, may pagkasagad. Kinakapos na rin tayo sa pasensiya kapag masyado na tayong sinasaktan. “That young little girl, kapag dumating na siya sa point na hindi na niya kakayanin ang lahat, makakarinig tayo ng mga sigaw, siguradong maglalabas ng mga sama ng loob niya ang batang ‘yun,” kuwento ng aming source. Nu’ng minsang dumating sa set ng kanyang serye ang young actress ay magang-maga ang kanyang mga mata, nagpapakatapang pa siya, pero alam na ng mga kasamahan niya na nagkaroon na naman sila ng problema ng kanyang mommy. “Drum-drum na ang iniluluha ng batang ‘yun, nakakaawa naman siya, wala naman siyang magawa dahil kakaiba rin ang mga kadramahan ng mommy niya. “Ipinapahiya nga siya in public, di ba? Bina-bash siya sa social media, so ano pa ang hindi kayang gawin ng mommy niya? Napakabait na bata,” dagdag pang kuwento ng aming impormante. Isang araw, kapag nagrebelde ang bagets, ay wala nang dapat iturong dahilan kundi ang kanyang ina. Nakikita raw ng kanyang mga kasamahan ang pagdating ng pagkakataong ‘yun. “Naku, inaabangan na ‘yun ng mga taong nakakaalam ng mga pinagdadaanan niya. Siguradong mangyayari ‘yun, dahil punumpuno na ng sama ng loob ang bata. “Ewan naman kung bakit ganu’n kabigat ang dugo sa kanya ng nanay niya, ano ba ang problema niya? Sa halip na siya ang magtanggol sa anak niya, e, siya pa ang nagsasabing bait-baitan lang ang girl?” naiinis nang kuwento ng aming source. Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, saan n’yo ba gustong ipatapon ang bumibidang nanay sa kuwentong ito, sa Vietnam?

