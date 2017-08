Raquel basag na basag sa ‘MMK’ ni Jake By Cristy Fermin Bandera Pinalabas na walang kuwentang ina at mukhang pera



Sinasabi na nga ba. Hindi basta uupuan lang ng ina ni Jake Zyrus ang pagkakalarawan sa kanya bilang isang materyosang nanay sa kuwentong ipinalabas ng Maalaala Mo Kaya. Bersiyon ni Jake ang palabas, ayon sa kuwento ng international performer ang pinaghugutan ng istorya, kung ano ang totoo para sa dating si Charice Pempengco ang kailangang sundin ng mga scriptwriters ng MMK. At ipinakita nga si Aling Raquel bilang isang mahigpit at materyosang nanay, ang mahalaga lang para sa kanya ay ang mga biyayang naibibigay sa kanya ni Charice, wala siyang pakialam sa damdamin ng kanyang panganay. Nu’n pa namin isinusulat na nakilala namin si Charice sa pamamagitan ng kanyang lolang si Nanay Tessie Relucio, wala sa eksena si Raquel, ni minsan sa pakikipaglaban sa mga contest ni Charice ay hindi namin nasilip kahit ang anino lang ng kanyang ina. Wala si Raquel. Lumitaw na lang siya nu’ng mapansin na ni Oprah Winfrey at ni Ellen DeGeneres si Charice at nu’ng pahawakan na ni Oprah ang career ng kanyang anak sa record producer na si David Foster. Nu’n na lang siya umeksena habang taas-noong lumalakad na bitbit ang kanyang LV bags, mahilig sa branded stuff ang ina ni Charice, palibhasa’y nu’n pa lang natutupad ang kanyang mga pangarap. Trabahong-kalabaw si Charice, lipad nang lipad sa iba-ibang bansa, kumayod ito nang husto para maibili ng bahay ang kanyang pamilya. Pero ano ang nangyari? Winaldas pala ng kanyang ina ang panghulog sa bahay, pati ang kanyang buwis ay hindi nababayaran ni Aling Raquel, si Charice pa ang naging masama nu’ng bandang huli dahil binibilangan na raw nito ang kanyang ina. Ahahay, nabuking si Aling Raquel, siya pa mismo ang nagsabing laos na si Jake Zyrus sa halip na siya ang magtanggol sa kanyang anak.

