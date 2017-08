Bianca, Beauty inspirasyon ng mga nanay sa Pusong Ligaw

TUWANG-TUWA ang mga Kapamilya viewers sa dalawang female stars ng afternoon serye ng Pusong Ligaw. Ang tinutukoy namin ay sina Beauty Gonzales at Bianca King.

Nabasa namin ang ilang komento ng mga tumututok sa nasabing serye, na karamihan ay mga nanay na naiiwan sa bahay kapag hapon. Aliw na aliw daw sila sa mga eksena nina Marga at Tessa na ginagampanan nga nina Bianca at Beauty.

Ayon sa isang loyal viewer ng Pusong Ligaw, “Kahit na madrama ang mga scenes nila, hindi ka mai-stress kasi nakakatuwa. Kapag nag-aaway na sila at nagtatarayan, matatawa ka na lang kaya ang sarap panoorin. It’s something different kasi kahit kontrabida si Bianca King, hindi ka maiinis sa kanya!”

Sey naman isang nanay, “I like both of them. Ang ganda-ganda nila pareho sa screen at ang gaganda ng damit nila. Actually, yung isinuot ni Beauty sa isang episode, ginaya ko, ipinatahi ko talaga para sa isang event namin. Nakaka-inspire ang House of Teri kahit na maraming intriga! They’re both magaling, hindi OA. Ha-hahaha!”

Samantala, puring-puri ring ng viewers ang akting ng dating Kapuso hunk na si Enzo Pineda. Napakalaki na raw kasi ng improvement nito bilang aktor. Talagang nakikipagsabayan din si Enzo sa kanyang mga co-stars, lalo na kapag kaeksena na niya sina Beauty at Raymond Bagatsing.

At in fairness, tanggap na tanggap din siya ng mga fans nina Sofia Andres at Diego Loyzaga bilang ka-love triangle ng dalawang Kapamilya youngstars. Maganda kasi ang role ni Enzo sa Pusong Ligaw, hindi siya ginawang kontrabida kaya love na love rin siya ng mga viewers kahit nga ginawa siyang third party sa Sofiego loveteam.

Sa huling episode ng serye na napanood namin, marami uling pinakilig ang tambalang Sofiego nang sunduin ni Potpot (Diego) si Vida (Sofia) sa salon para sa event ng House of Teri. Sabi ng ilang netizens, ang gwapo-gwapo raw ni Diego sa eksenang ‘yun habang ang pretty-pretty naman ni Sofia with matching pa-cleavage pa dahil sa suot nitong gown.

Tutukan ang mga susunod pang pasabog ng Pusong Ligaw sa Kapamilya Gold after It’s Showtime lalo na ang tumitinding selosan at inggitan sa pagitan nina Tessa at Marga.

Numero uno pa ring teleserye sa buong bansa ang FPJ’s Ang Probinsyano ni Coco Martin. Sa halos dalawang taon nito sa Primetime Bida ng ABS-CBN, napakataas pa rin ng rating na nakukuha nito every night.

Puring-puri rin ng viewers ang serye ni Coco dahil malaki ang naitutulong nito para maibalik ang tiwala ng publiko sa kapulisan na nadudungisan dahil sa mga tiwaling pulis. Sey nga ni Coco, tumagal ang FPJAP dahil sumasalamin ito sa mga nangyayari sa tunay na na buhay.