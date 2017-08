Betong nakabili na ng ari-arian; nabayaran pa ang lahat ng utang Bandera

DAHIL sa tuluy-tuloy na trabaho at walang tigil na raket na ibinibigay sa kanya ng GMA 7, maganda na ang buhay ngayon ng komedyanteng si Betong Sumaya. Bukod sa mga naipundar niyang mga ari-arian sa loob ng ilang taong pamamalagi sa showbiz, nabayaran na rin ni Betong ang kanyang mga utang at nabigyan na rin niya ng maayos at komportableng buhay ang kanyang pamilya. “Sa ngayon po, may sarili na akong condo, meron na rin po kaming sasakyan. Nabayaran ko na rin po ang mga utang ko. Kasi ang pinakamatindi talaga ‘yung sa credit card. Hindi ko naman sila tinaguan, wala lang talaga akong pambayad,” ang pag-amin ni Betong sa panayam ng ilang entertainment media sa presscon ng bago niyang show sa GMA, ang All-Star Videoke kung saan makakasama niya bilang host si Solenn Heussaff. In fairness, mula nang manalo ang Kapuso comedian sa Survivor Philippines noong 2011, hindi na siya nawalan ng trabaho sa GMA. Bago ang kanyang tagumpay sa Survivor, naging talent muna siya sa ilang News And Public Affairs ng GMA. Nang mapag-usapan ang tungkol sa lovelife, mas gusto raw munang pagtuunan ng pansin ni Betong ang pagtatrabaho para masiguro ang magandang future ng kanyang pamilya, “Saka na muna. Feeling ko naman, kahit hindi ko hanapin, darating at darating ‘yan. Trabaho muna, hindi kasi natin alam kung hanggang kailan ang mga pagkakataon na ganito.” Abot-langit ang pasasalamat ni Betong sa mga bossing ng GMA dahil talagang napakalaki ng tiwala at suporta sa kanya ng mga ito. “Minsan hindi na po ako makapaniwala. Pero thankful po ako na hanggang ngayon ay nananiwala pa rin sila sa kakayahan ko,” ani Betong na napapanood pa rin every Friday sa Bubble Gang. q q q Kabaligtaran ng pagiging seryoso nila sa kani-kanilang roles, sobra pala talaga ang kakulitan ng Alyas Robin Hood stars na sina Andrea Torres, Rey “PJ” Abellana, Antonette Garcia at Luri Vincent Nalus tuwing break nila sa taping. Kita kasi ito sa mga video na ipinopost nila sa kani-kanilang social media accounts.

Sina Andrea at PJ, mukhang rooting for Frida-Jun loveteam. Sa dalas kasi nilang magkasama sa mga eksena, tila may special bonding na sa pagitan ng dalawa na talaga namang gusto ni Andrea na mangyari in real life. Ang tanong, mapagbibigyan kaya ng dalawang ARH stars ang hiling ng Kapuso actress na gawin nang for real ang kanilang reel loveteam? Yan ang dapat abangan. Samantala, tuluy-tuloy pa rin ang maaaksyon at madadramang eksena sa Alyas Robin Hood 2 sa GMA Telebabad na pinagbibidahan ng Kapuso Primetime King na si Dingdong Dantes. Ngayong linggo, tutukan ang mga magaganap sa buhay ni Pepe ngayong nasa pangangalaga siya ng mga taong kabilang sa isang tribo. Kilalanin din ang isang “nilalang” na tutulong kay Pepe para gumaling agad at mas lumakas pa para sa paglaban sa mga kalaban. Ayon sa isang netizen, gustung-gusto niyang pinapanood an ARH2 pag-uwi niya ng bahay dahil bukod sa dekalibreng action scenes bawat episode ay aliw na aliw din siya sa mga nakakatawang eksena ng ilang mga karakter sa serye, lalo na kapag nagbibitiw na ng mga punchlines ang nanay ni Dingdong sa kuwento na ginagampanan ni Jaclyn Jose. Napapanood pa rin ang Alyas Robin Hood 2 sa GMA Telebabad pagkatapos ng 24 Oras, kasama rin sa serye sina Jay Manalo, Edu Manzano, Solenn Heussaff, Ruru Madrid, Gary Estrada at marami pang iba.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.