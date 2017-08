Horoscope, August 29, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Sopresa at hindi inaasahan ang darating. Pag hindi mo ito napansin mabilis itong mawawala at maglalaho, kaya dapat alisto ka. Sa sandaling namalayan mo ang pagdating, dagdag na kita at masayang relasyon ang makakamit. Mapalad ang 7, 10, 22, 34, 38 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Ava-Yara-Salva-Me-Om”. Orange at green ang bueans.

Aries – (Marso 21-April 19) — Magbubukas ka ba ng bagong negosyo? Tumingin sa langit: Kapag aliwalas ang langit, magiging maayos ang bubuksan negosyo, ngunit kung madilim at kulilim, ipagpaliban mo na ang mga gawaing may kaugnayan sa salapi. Mapalad ang 3, 9, 18, 27, 36 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Om-Dosya-Om.” Violet at red ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Hihikayatin at pipilitin ka ng mga tao upang tumulong sa mga gawaing may kaugnayan sa lipunan. Sunggaban mo, pagkakataon mo ng maging isang ganap at kinikilalang leader. Mapalad ang 6, 12, 24, 39, 45 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Rama-Rama-Krisna-Kirsina”. Purple at pink ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Pag-aralan mo kung paano nagtatagumpay ang iyong mga kakilala at kaibigan. Makikita mo iisa lang ang sikreto – konsentrasyon sa iisang gawain lamang. Gayahin mo sila, upang tuloy-tuloy ka ng magtagumpay at lumigaya. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Dhar-Masya-Sava-Om.” Silver at white ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Lumabas ka ng bahay. Hindi mabuti na lagi kang nagmumokmok. Matutong mamolitika at makisama sa lipunan. Sa ganyang paraan, madaragdagan ang iyong kinikita at bigla ka pang makakapulot ng bago at masayang relasyon. Mapalad ang 4, 8, 11, 17, 24, at 40. Mahiwag among mantra: “Agla-Aum-Aum”. Green at beige ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Hindi dapat makuntento sa kasalukuyang buhay, nakatakda sa iyo ang sumikat. Sa salapi sa tulong ng maraming mga tao yayaman ka. Sa pag-ibig, isang Sagittarius ang noon pa sa iyo ay naghihintay. Mapalad ang 1, 18, 27, 35, 42 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Gayatri-Aum-Namo-Om.” Orange at lilac ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Kailangang magpakatalino upang hindi mamali ng desisyon. Kung sino ang nakatutulong sa iyo siya ang dapat mong mahalin. Sa pinansyal, aanhin ang saglit na ligayang dulot ng pag-ibig, kung naghihirap ka naman? Mapalad ng 7, 10, 19, 34, 41 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Verbana-Hasta-Om.” Yellow at white ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Bunutin ang maasim at may tinik na halaman sa harap ng bahay. Palitan ng mga punong namumunga ng matatamis at mga halamang namumulaklak na walang tinik. Sa ganyang paraan, susuwertehin ka na sa pera at pag-ibig. Mapalad ang 6, 18, 27, 33, 38 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Babanam-Ke-Balam.” Red at lilac ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Wag panghawakan ang damdamin, ipapahamak ka lang ng emosyon. Manatiling reasonable sa pagdedesisyon. Kapag naging mautak mas madali kang yayaman. Sa pag-ibig, maghanap ng kasuyong mayaman. Mapalad ang 2, 17, 28, 33, 43 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Arkaye-Aum-Arkaye-Om.” Pink at green ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Masusuot ka sa isang kaguluhang may kaugnayan sa intriga at paninira. Umiwas sa mga taong tsismosa’t dalahira. Lalo na silang isinilang sa petsang 8, 17, 26, 1, 10, 19 at 28, 4, 13, 22, at 31, sila ang nakatakdang magpahamak sa iyo. Mapalad ang 6, 15, 24, 33, 42 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Surya-Om-Pad-Meh-Om.” Blue at white ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Hindi mo ba napapansin, kahit mayaman ka na malungkot ka pa rin? Tumulong sa mga taong higit na nangangailangan, sa gawaing ganyan lalo kang susuwertehin at ang buhay mo ay tuluyan ng magiging maligaya. Mapalad ang 5, 9, 23, 32, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Yod-HehVau-Weh.” Gray at beige ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Bagong pag-ibig ang darating, magiging ka-chat mo siya. Kung siya ay Libra o kaya’y Gemini, siya ang nilalang na mag-aahon sa iyo sa kalungkutan. Sa negosyo, kahit kulimlim ang panahon, patuloy ang pag-angat ng kita. Mapalad ang 4, 18, 28, 33, 45 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Dosya-Om.” Lilac at red ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Panahon na upang kausapin si Lord. Bukas ng umaga, sa kanya mo sabihin ang lahat ng iyong mga problema. Makikita mo sa isang idlap, gagaang ang iyong pakiramdam, susuwertehin ka na at magiging maligaya. Mapalad ang 2, 16, 25, 34, 42 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Niva-Araanam-Dosya-Om.” Green at violet ang buenas.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.