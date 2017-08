May pag-asa pa bang umunlad ang kabuhayan? (2) By Joseph Greenfield Bandera

Sulat may kay Doris ng Luyahan, Pasonanca, Zamboanga City

Problema:

1. Mula ng magkasakit ang mister ko at nabakante sa trabaho nagkanda-hirap-hirap na kami at nagkabaon-baon sa mga utang. At para makaraos sa araw-araw, pangungutang ang inaasahan namin kaya napilitan akong maglabada at mamasukang katulong. Sa ngayon magaling na ang mister ko at may trabaho na siya uli, pero kapos ang kanyang suweldo bilang electrician sa aming pang araw-araw na pangangailangan. Dalawa ang anak namin na parehong nag-aaral ng high school.

2. Sana sa pamamagitan ng inyong tulong at gabay ay makahanap kami ng paraan upang umunlad naman kahit konti ang aming kabuhayan. December 14, 1984 ang birthday ko. January 26, 1980 naman ang mister ko.

Umaasa,

Doris ng Zamboanga City

Solusyon/Analysis:

Astrology:

Ang zodiac sign mong Sagittarius (Illustration 2.) ang nagsasabing kung hindi ka lalayo sa sinilangan mong bayan, walang mangyayari sa inyong buhay. Kaya nga tulad ng nasabi na, lakas ng loob ang pairalin, mag-aplay ka sa abroad o kaya’y mag-trabaho ka sa ibang lugar – sa lugar na may mauunlad ang kabuhayan ng mga taong naninirahan.

Numerology:

Ang birth date mong 14 ay nagsasabing susuwertehin ka sa pangingibang bansa, kung sa ngayon ay mag-aaplay ka na, makikita mo sa taong ding ito ng 2017 sa edad mong 32 pataas, may isang mabunga at mabiyayang pangingibang bansang itatala sa iyong karanasan.

Luscher Color Test:

Upang lalo ka pang palarin sa panahong nasa malayong lugar ka na, ugaliing gumamit at magsuot ng mapalad mong kulay na pula at alahas na silver. Ang nasabing anting-anting ang hihigop ng dagdag pang suwerte at magandang kapalaran lalo na sa salapi at materyal na bagay.

Huling payo at paalala:

Doris, ayon sa iyong kapalaran kung mananatili ka dyan sa Zamboanga, walang mangyayari sa inyong buhay. Kaya upang umunlad at makaahon sa mga pagkakautang, ngayon na ang tamang panahon, upang ipatupad ang pag-aaplay sa abroad o pagta-trabaho sa malayong lugar. Sa ganyang paraan tulad ng naipaliwanag na, kapag nalayo ka sa sinilangan mong bayan, magsisimula ng umunlad ang kabuhayan, makakaahon na kayo sa mga pagkakautang hanggang sa tuluyang sumagana at lalo pang umunlad ng umunlad ang inyong pamilya.

