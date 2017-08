Sinubukan kong linisin ang pagkatao ko, pero lagi akong talo!- Jake Zyrus

NAPASAMA pa yata ang pagpapalabas ng life story ni Jake Zyrus sa Maalaala Mo Kaya dahil talagang galit na galit daw ang kanyang inang si Mommy Raquel matapos palabasin na isa siyang masamang ina.

Puro kasinungalingan daw ang sinabi ni Charice. Hindi raw totoo ang mga napanood sa MMK na pinagbidahan mismo ng kanyang anak.

“Hindi na dapat sila nagbabastusan in public. Kung anu-anong masasakit na salita ang binitawan ni Raquel against her daughter, at sinabi pang tatlong beses nagtangkang magpakamatay ni Charice nu’ng bata pa siya. Anong klaseng ina itong si Raquel at ganoon na lang kung siraan ang sariling anak sa social media.

“Nandoon na tayo, nasaktan siya sa napanood niya pero dapat sana ay kinausap na lang niya nang personal ang anak niya para magkaliwanagan sila. The more na paglalaruan sila ng press sa ginawa niyang ito.

Ito namang si Charice, sumagot pa sa Instagram and said, “Hindi ko ito ginawa upang manira, manakit ng tao. Ginawa ko ito dahil gusto kong magsabi ng totoo. Sa ilang taon na sinubukan kong linisin lagi ang pangalan, pagkatao ko, laging sa huli, ako ang talo.”

“Dati na silang ganyan, di pa ba sila nagle-level up? Tsaka anong klaseng ina itong si Raquel? Dapat ay idinaan niya sa pribadong pag-uusap ang kanilang isyu. Kalokang ina. Mismong siya ang sumisira sa kanyang anak,” sabi ng avid fan ni Charice.

Oo nga naman, dapat ay sila-sila na lang ang nag-aayos ng mga sigalot ng buhay nila. Hindi na dapat ibinabandera pa sa social media. Baka lalo lang mapalayo ang loob nila sa isa’t isa. Hay naku, wala talaga silang ka-class-class mag-away. Pati ang lola ni Charice na si Mrs. Thess Pineda ay nakisali pa ngayon.

Hinahamon niya si Mommy Raquel na siya raw ang harapin dahil siya naman daw ang totoong bumuhay kay Charice nu’ng bata pa ito.

Siya rin daw ang mentor nito nu’ng sumasali pa sa mga amateur contest ang apo. Hay, kaloka! Lalong gumugulo ang sitwasyon nila.

q q q

Mukhang delikado ang mayor namin si Iloilo na si Jed Mabilog, ah. Kasi nga, in-assign na ni Pangulong Rodrigo Duterte si Chief Superintendent Jovie Espenido sa Iloilo para sa kampanya nito against illegal drugs. Hindi ba’t kasama sa watchlist ni PDutz si Mayor Mabilog? He even tagged Iloilo as the most “shabulized” city raw in the country.

Many of our kababayans fear now for the life of our dear mayor kasi in fairness to Jed, mabuting tao iyan. Marami siyang nagawang maganda para maging industrialized ang aming siyudad. Napakalinis ng lugar and people are getting enough education. Hindi naman nagpabaya iyan bilang ama ng Iloilo City.

“Nakakatakot ang estado ni Mayor Jed Mabilog ngayon. Alam n’yo naman si Espenido, bawat bayang pinuntahan niya ay may nagaganap na something. Remember Albuera Mayor Espinosa? Di ba pinatay iyon? Nu’ng inilipat siya sa Ozamis City, patay din si Mayor Parojinog. Sana ay huwag namang mangyari kay Mayor Mabilog iyan. Nakakatakot. God bless our mayor,” dasal ng isang kababayan ko.

Nakakatakot na talaga sa bansa natin. Hindi mo na alam kung kanino mo ipagkakatiwala ang buhay mo. T

he men in uniform have abused so much their authority. Kids are not safe anymore. Kaya Divine Intervention na lang yata talaga ang kailangan natin para umiral sa kanila ang takot. Please Lord, protect us all. Mahal po namin ang mga buhay namin.

q q q

On hindsight, sarap naman ng feeling kung maka-date mo ang super crush mo, di ba? Ha! Ha! Ha! After ng fear of death, heto naman ako sa kadyundian. Kaloka!

Kasi nga, feeling ko ang suwerte ko dahil ang dalawa kong crush ay nakakausap ko na uli. Hindi sila showbiz pero they are also celebrities sa kanilang mga fields. Pareho pang super guwapo at malakas ang sex appeal!

Super-challenged talaga ako for some time sa dalawang ito dahil parang ang ilap nila sa akin. Yung alam mong imposible yatang maging ka-close. Lalo pag atat ka sa kanila, parang naiilang silang maging close sa iyo kaya iniba ko ang style. I made them aware na type ko sila pero di ako nagpakitang atat ako.

Kaya ang ending, yung isa naka-dinner ko na at yung isa naman, may schedule na kami for lunch. Bongga, di ba? Kaya inspired na naman ang baklitang Jobert. Sarap mang-inggit. Charrrooootttt!

I-congrats n’yo naman ako, oy! Ha! ha! Ha! Ilusyunada lang ang peg.