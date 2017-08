Horoscope, August 28, 2017 Bandera

Para sa may kaarawan ngayon: Mangingibabaw ang iyong sarili sa araw na ito. Ikaw ang magiging pinakamagaling. Gamitin ang karisma at husay sa pagsasalita upang magkapera. Sa ganyang paraan mas madali kang uunlad at liligaya. Mapalad ang 5, 14, 25, 34, 41, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Babanam-Kebalam”. Yellow at pink ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Mabilis na pagbabago sa takbo ng buhay ang magaganap, magugulat ka dahil sa araw na ito yong mga problema at dating kamalasan ay biglang maku-convert sa suwerte at pagkakakitaan. Mapalad ang 3, 15, 21, 33, 42 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum”. Lilac at beige ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Bagong kortina at bagong pangdekorasyon ang dapat. Tiyaking ito ay may disenyong bulaklakin, guhitan o kaya’y bilog-bilog. Ang mga hugis na ito ang hahatak ng maraming pera at masayang pag-ibig. Mapalad ang 3, 17, 2, 18, 29 at 40. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Mohaya-Om.” Violet at red ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Kung nais magtuloy-tuloy ang suwerte sa larangan ng pag-ibig at aspetong pang materyal, ituloy ang pagsusuot ng silver na singsing. Upang lalo ka pang suwertehin, lagi mong punasan ang silver na singisng para laging makislap at kumikinang. Mapalad ang 7, 18, 29, 34, 38 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Sarva-Kuru-Om.” Bukod sa silver ang white ay buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Sa sariling diskarte at pagsisikap magagawa mo ring umunlad. Mapalad ka sa kaibigang Capricorn at Virgo, sila ang magbibigay sa iyo ng kakaibang suwerte at ligaya. Mapalad ang 2, 7, 22, 32, 39 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Avayara.” Green at red ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Uso ang sakit. Umiwas makipagdaldalan sa mga taong mataas na payat, sila ang may dalang mikrobyo. Sa pag-ibig lalakas ang immune system kung laging makikipag-date sa kasuyong Aries. Mapalad ang 1, 4, 28, 31, 44 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Yantra-Migeta-Om.” Gold at lilac ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — May malaking tagumpay na makakamit. Sundan pa ng sundan ang mga gawaing napagtagumpayan, upang tuloy-tuloy ng umunlad at yumaman. Sa pag-ibig tuloy ang maalab na relasyon sa isang Taurus. Mapalad ang 5, 14, 23, 34, 41 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Adonai-Elohim-Shaddai.” Beige at green ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Kangkong, malungay, saluyot, ampalaya at iba pang berdeng gulay ang dapat mong kainin sa araw na ito. Nakatipid ka na, lulusog ka pa at mas lalo pang gaganda at se-seksi ang iyong pangangatawan. Mapalad ang 4, 18, 27, 34, 40 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Harim-Haram-Om”. Blue at apple green ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Kung patuloy pa rin ang bayo ng kamalasan, mas mabuting ilipat ang pinto sa silangan. Kapag nagawa mo yan, tiyak ang magaganap, may masayang pagibig na darating at malaking halaga ng salapi ang matatanggap. Mapalad ang 7, 17, 29, 39, 44 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Sarvasaya-Jivanna.” Red at violet ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Upang mas mabilis na lumago ang kabuhayan, pumunta sa kapatagan at sa lugar na maraming tao, hindi dapat manatili sa liblib at tahimik na lugar. Sa pag-ibig, iwasan muna ang seryosong relasyon ipriority ang mga bagay na pagkakaperahan. Mapalad ang 6, 12, 22, 38, 40 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Gayatri-Om.” Blue at lilac ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Ibat-ibang intriga ang masasagupa, lumayo sa kasamang pandak at sakang lumakad, siya ang magpapahamak sa iyo. Magdidikit sa kaibigang bilugan ang mukha. Siya ang magbibigay ng suwerte at masayang pag-ibig. Mapalad ang 5, 8, 32, 42, 27 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Hare-Krisna.” Gold at orange ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Tugtuging nakaka-aliw at iba pang nakaka-entertain na bagay ang dapat pag-ukulan ng panahon. Kailangang mag-libang bago tuluyang igupo ng kalungkutan. Sa pag-ibig makipagkita sa isang kabigang Virgo. Mapalad ang 4, 18, 27, 31, 42 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Migeta-Om-Dosha.” Red at beige ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Wag asahang manalo sa lotto. Magpatulo ka ng pawis at matutong magsikap upang mas mabilis na umunlad. Sa pag-ibig, kung kasama mo ang kasuyong Cancer, hindi naman masama kung minsan-minsang tataya sa lotto, lalo na pag pasok ng buwan ng Setyembre. Mapalad ang 4, 18, 29, 36, 40 at 48. Mahiwag mong mantra: “Gorocha-Sandapha-Om” Green at orange ang buenas.

