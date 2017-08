Male star ang kapal ng mukha, pinabayaan ang anak kay sexy actress By Cristy Fermin Bandera



SUSTENTO. ‘Yun ang palaging nagiging problema ng mga personalidad na nagkaroon ng anak pero nagkahiwalay. Kahit sa korte ay inoobliga ang ama ng bata na magbigay ng sustento sa kanyang anak. Pero maraming lalaking personalidad na hindi tumutupad sa kanilang obligasyon, tengang-kawali sila sa hinaing ng mga babaeng artistang nakarelasyon nila at naanakan, maraming hindi nagbibigay ng sustento sa kanilang mga anak. May isa pang kuwentong hindi gaanong lumalabas ngayon tungkol sa pagpapabaya ng isang male personality sa naging anak nito sa isang kilalang aktres. Kuwento ng aming source, “Wala talaga, hindi siya nagpapadala ng sustento sa naging anak nila ni ____ (pangalan ng isang seksing aktres). Nagpaparamdam na ang girl, pero deadma lang si male personality, pinanindigan na niya ang hindi pagsusustento sa naging anak nila,” simulang kuwento ng aming impormante. Pero kapag iniinterbyu ang male personality ay parang wala silang problema ng aktres, madiin pa nga nitong sinasabi na magkaibigan pa rin sila, wala raw silang kaproble-problema. “May kakapalan din naman ang face ng lalaking ‘yun! Parang pinalalabas pa niya na hindi siya nakakalimot sa pagsusustento sa anak niya, e, ang girl nga lang ang mag-isang nagtataguyod sa anak nila! “Porke ba may pera ang pamilya ng babae at meron siyang mga raket, ipauubaya na lang niya sa nanay ng bata ang lahat-lahat? Meron din naman siyang trabaho, mabenta naman siya sa mga shows, pero bakit hindi man lang siya maglaan nang kahit konti lang para sa sustento sa anak niya? “Ano ito, habambuhay na lang niyang ipauubaya sa girl ang lahat-lahat ng pangangailangan ng anak nila? Kung sana, e, baldado siya! Pero marami siyang shows, sing siya nang sing! Kumikita siya! “Napakadaling hulaan kung sino ang pabayang tatay na ito, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, napakadali! Parehong nagsisimula sa K ang mga pangalan nila ng nanay ng anak niya!” pagtatapos ng aming source.

