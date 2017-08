Horoscope, August 27, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Panahon ngayon ng mga Virgo, kaya panahon mo rin. Sa pinansiyal, tatabo ng malaking halaga sa isang dati ng source of income. Sa pag-ibig, mamayang gabi may magaganap na sopresang romansa. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Secundus-Nulli-Aum.” Silver at purple ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Wag masyadong madaldal upang hindi ka mapahamak. Isarado ang bibig at manahimik. Kapag tahimik ka lang mas malaking halaga ng salapi ang kikitain. Sa pag-ibig, tuloy ang pabugso-bugsong pakikipag-relasyon sa isang Sagittarius. Mapalad ang 3, 9, 23, 32, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Visnu-Purana-Om.” Blue at gray ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — May babala ng karamdaman. Mag-request sa kasuyo ng pagkaing, kulay puti, malambot, mainit ang sabaw at masarap higupin! Sa panahon ito ng karamdaman, tama ang iniisip mong mahalaga talaga na marami kang ipong pera. Mapalad ang 6, 9, 15, 24, 33 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Durate-Rebus.” Red at white ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Hindi pupuwedeng isip lang ng isip, ang mas mahalaga maipatupad mo ang iyong iniisip upang mas mabilis umunlad. Sa pag-ibig, i-text o i-call ang iyong kasuyong Libra, nami-miss ka na niya. Mapalad ang 5, 9, 23, 39, 40 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum-Aum.” Beige at yellow ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Wag pansinin ang mga taong nagkakalat ng kung ano-anong balita na hindi naman totoo. Ituloy mo lang ang iyong ginagawa, ano ba ang pakialam nila sa sarili mong buhay? Sa panahong ito, iisa lang ang dapat na kapitan – ang kasuyong Scorpio. Mapalad ang 7, 9, 13, 28, 36 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Atma-Aroha-Om”. Black at green ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Mga imposibleng bagay ang magaganap, biglang mado-doble ang kinikita. Sa pag-ibig, iyong isang tao na pinapangarap mong makasama, walang ano-ano bigla mong makakarelasyon. Mapalad ang 4, 17, 26, 32, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Babanam-Kebalam.” Orange at silver ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Higit sa iyong inaasahan ang dating na magandang kapalaran. Sa pag-ibig, lalong mapupospos ng ligaya ang bawat araw. Sa pinansyal, tuloy-tuloy na dadami at lalago ang income. Mapalad ang 1, 5, 19, 29, 30 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum”. Blue at yellow ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Matutupad na ang mga pangarap, ngunit maraming kumplikadong bagay ang magaganap. Iwasan muna ang lipunan, upang magkaroon ng payapang isip at kampanteng buhay. Mapalad ang 3, 12, 21, 38, 42 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Govinda-Dosya-Om.” Pink at lilac ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Kung hindi maglulubay sa mga maling ginagawa lalo kang mapapahamak. Magbago ng landas. Sa bagong gawaing may kaugnayan sa pagtitinda mas madali kang uunlad. Sa pag-ibig, manatiling tapat sa kasuyong Cancer. Mapalad ang 2, 7, 27, 36, 40 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Gopalago-Gayatri-Om.” White at blue ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Init ang mapalad mong elemento. Romansahin ng romansahin ang kasuyo hanggang mag-init ang katawan. Sa pinansyal, sa kalakal na may kaugnayan sa apoy at init, malaking halaga ang kikitain. Mapalad ang 3, 9, 23, 27, 33 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Abra-Ka-Dab-Bra.” Beige at lilac ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Sa pag-ibig, ipagdadamot na naman ng kasuyo ang kanyang oras. Magpasensya ka na lang, talagang ganoon, may topak na naman siya ngayon. Sa pinansyal, hindi mauubos ang salapi, matuto kang mamigay. Mapalad ang 5, 14, 26, 38, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Durate-Rebus-Rebus-Durate.” Silver at gold ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Pagpasensyahan ang kasuyo, darating ang panahong magiging matino at bubuti rin siya. Sa pinansyal, wala talagang ibang maasahan kundi ang sarili mo. Dagdagan pa ang pagdarasal at pagsisikap upang umunlad. Mapalad ang 9, 18, 28, 33, 45 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Taph-Harath.” Red at purple ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Wag hayaang mamatay ang sigasig, ipatupad ang anomang binabalak bago mahuli ang lahat. Sa pag-ibig, wag kang kukupad-kupad, baka tamarin ang iyong kasuyo. Sa pinansyal, ngayon na ang pagkakataon upang yumaman – itodo na ang pagsisipag. Mapalad ang 7, 16, 25, 34, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Babanam-Kebalam.” Silver at green at ang buenas.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.