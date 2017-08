Makapagsi-seaman bang muli? (2)

Sulat mula kay Rodney ng St., Francis Village, Bagbag, Lapu-Lapu City,

Problema:

1. Dati po akong nag-abroad bilang seaman ang kaso ng matapos ang unang kontrata ko ay hindi na ako nabalik uli. Sa ngayon halos magdadalawang taon na akong istambay, pero nag-aaplay po ako kaya lang parang ang tagal bago ako matawagan, kaya naisipan kong kumunsulta sa inyo upang itanong kung makapagba-barko pa ba akong muli?

2. Kasi kung wala ng pag-asa balak kong lumuwas ng Maynila at doon makipagsapalaran, may tiyuhin kasi ako don na may ari ng talyer at noon pa niya ako ini-invite na sa kanya na lang daw ako mag-trabaho. Ano po ba sa palagay nyo, saan ako higit na aasenso sa barko o pagmemekaniko? February 28, 1989 ang birthday ko.

Umaasa,

Rodney ng Lapu-Lapu City

Solusyon/Analysis:

Astrology:

Ang zodiac sign mong Pisces (Illustration 2.) ang nagsasabing mula sa buwan ng Oktubre hanggang Nobyembre, may mga suwerte at magagandang kapalarang mararanasan at maaaring sa panahong ito doon ka na nga muling makapagba-barko.

Numerology:

Ang birth date mong 28 ay nagsasabing sa sandaling nakapag-abroad kang muli, tunay ngang magtutuloy-tuloy na ang iyong suwerte hanggang sa magpabalik-balik ka sa barko at tuloy-tuloy na ding gaganda ang kabuhayan at aasesno.

Luscher Color Test:

Upang lalo pang magkaroon ng magandang kapalaran, lagi kang magsuot at gumamit ng kulay na dilaw at berde. Ang nasabing mga kulay ang hihigop ng mas marami pang suwerte at magagandang kapalaran.

Huling payo at paalala:

Rodney konting tiis pa at wag susuko o titigil sa pag-apply, dahil ayon sa iyong kapalaran, sa taon ding ito ng 2017 sa buwan ng Oktubre o kaya’y Nobyembre sa edad mong 28 pataas, itatala sa kapalaran mo ang ikalawang mas mabunga at tuloy-tuloy ng pag-aabroad, hanggang sa nakapagpabalik-balik ka na uli sa barko na magiging daan, upang sa aspetong pananalapi, tuluy-tuloy ka na uling umunlad hanggang sa tuluyang yumaman.

