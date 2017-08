Hunk actor nawalan ng career, pinabayaan ng beking TV exec By Cristy Fermin Bandera

KUNG pakikinggan at paniniwalaan ang mga kuwento tungkol sa isang hunk actor na mukhang hindi kinakampihan ng kapalaran ngayon ang career ay mauuwi na lang talaga sa kangkungan ang kanyang career. Totoong nakilala siya sa isang network, nabigyan siya ng magagandang proyekto, ‘yun ay hindi dahil sa kanyang talento kundi dahil sa malakas niyang backer sa nasabing istasyon. Pero nang magkaroon na ng bagong alaga ang gay executive ay dumalang na ang kanyang trabaho, wala na kasing nakikipaglaban para sa kanya, hanggang sa halos nawalan na talaga siya ng show. Kuwento ng isang source, “May kaangasan naman kasi ang lalaking ‘yun! Alam niya naman ang capacity niya, alam na alam niya na hindi naman siya magaling umarte, pero kung makaasta siya, e, para bang ang dami-dami na niyang awards! “Matigas din ang ulo niya. Marami nang nagpapayo sa kanya na mag-workshop para hindi napipintasan ang acting niya, pero alam n’yo ba kung ano ang isinasagot niya sa mga ganu’ng suggestion? “Ang workshop daw, e, para lang sa mga baguhan, para sa mga wala pang alam, pero kapag marami nang nagagawang pelikula at serye, e, hindi na kailangan pang mag-undergo ng training! “Sus, nakakahiya naman ‘yun sa mga multi-awarded nang actors na kapag may bagong gagawing serye, e, nagre-request ng workshop sa humahawak ng production. Mga premyado na sila, ha? Pero gusto pa rin nilang mag-workshop para mas ma-feel nila ang papel na gagampanan nila sa bagong serye. “Sobrang taas naman ng tingin ng mokong na ‘yun sa sarili niya, e, ang dami-dami ngang direktor na umiiyak sa non-acting niya! Kung ganyan ang ugali niya, e, talagang mapag-iiwanan na siya! “Maganda nga ang body niya, may mga abs nga siya, e, kung nakakaloka pa rin naman ang acting niya? Di wala rin? Diyetang-diyeta ang pag-arte niya, sa totoo lang!” pagtatapos ng aming source. Bradly Guevarra, Tita Nene Ulanday at Ching Bautista Silverio, madidiyeta rin kaya kayo sa panghuhula kung sino ang may kaangasang hunk actor na ito?

