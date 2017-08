Lotlot babawi sa tunay na ina, pero hinding-hindi tatalikuran si Nora By Cristy Fermin Bandera

NAIINTINDIHAN namin kung saan nanggagaling si Lotlot de Leon. Naghahabol siya sa panahon, gusto niyang bumawi, dahil ngayon pa lang siya nabibigyan ng pagkakataong makasama ang tunay niyang ina. Lumaki si Lotlot na nagtatanong at naghahanap. Nandiyan ang nagpalaki-kumupkop sa kanya na si Nora Aunor, tinatanaw niyang napakalaking utang na loob ‘yun na hindi kayang tapatan nang kahit magkano, pero ang tulad ni Lotlot ay nangangarap ng isang kumpletong buhay. Gusto niyang malaman kung sino ang tunay niyang mga magulang, gusto niyang makasama ang mga ito, at ngayong natunton na ni Lotlot ang mga tunay niyang ugat ay natural lang na gusto niyang samantalahin ang pagkakataong makasama ang kanyang ama at ina. Sana’y palawakin ng ibang tao ang kanilang isip sa nararamdamang kaligayahan ngayon ni Lotlot dahil nakilala na niya ang babaeng nagdala nang siyam na buwan sa kanya sa sinapupunan. Ito na ang hinog na pagkakataon para sila magkasama at balikan ang nakaraan. Sa paggawa nu’n ay hindi naman nangangahulugang kinalilimutan na ni Lotlot ang mga mapagpalang kamay ni Nora Aunor, hindi na ‘yun mawawala sa kanyang kamalayan, hindi niya kailanman tatalikuran ang pagpapalaki sa kanya ng kinagisnan niyang nanay. Puwede niya namang mahalin ang tunay niyang ina na kipkip pa rin niya ang matinding utang na loob kay Nora Aunor. Puwedeng pagsabayin ‘yun. Puwedeng-puwede.

