Hunk actor, male celebrity huli sa akto: ‘magka-date’ sa mall By Cristy Fermin Bandera

SA isang napakaabalang mall na dinadayo ng mga kababayan nating nagpapalamig lang dahil sa matinding init ng panahon ay may mga nakakita sa isang guwapong hunk actor. Hindi man siya sikat na sikat ay may mga nakakakilala pa rin sa kanya, pamilyar ang kanyang itsura, bukod pa sa palaging nauugnay ang kanyang pa-ngalan sa mga lalaking personalidad na kinukuwestiyon ang kasarian. Wala lang, ikot lang siya nang ikot, hindi naman siya nagsi-shopping, parang wala naman siyang planong hanapin-bilhin, basta wala siyang ginagawa kundi ang maglakad lang nang maglakad. Kuwento ng aming source, “Siyempre, kahit hindi naman siya madalas na napapanood sa TV at pelikula, e, may mga nakakakilala pa rin sa kanya. Galing kasi siya sa isang reality show na kilalang-kilala dito sa atin. “Saka nasusulat din naman siya, ‘yun nga lang, ang palaging kuwento tungkol sa kanya, e, ang questionable niyang gender. Kundi man siya ang pinagkukuwentuhan, e, ang mga guys na nali-link sa kanya. “Ang dami-dami na kayang ikinakabit sa name niya. Kung sinu-sino na kaya ang itsinitsismis na katsuktsakan niya! Wala siyang ginawa kundi ang umikot nang umikot. “Parang wala siyang kapaguran, parang kasama siya sa isang rampahan sa kaiikot niya. Sino naman kaya ang hinahanap niya?” nakataas ang kilay na kuwento ng aming impormante. Natural, sobrang tutok sa guwapong hunk actor ang mga miron, sinundan-sundan siya ng mga ito hanggang sa kahuli-hulihan niyang hakbang sa mataong mall. “Maya-maya, e, may lumapit sa kanya, parang sinasabi nu’ng tao na nandu’n na ang hinihintay niya. May kausap naman pala talaga siya! Nagpalipas lang pala siya ng oras, nainip lang siguro siya, kaya hitsura sa kanya ng mga namamanata kapag Holy Week na lakad nang lakad. “At the who ang hinihintay niya? ‘Yung male personality na pinakahu-ling na-link sa kanya ang name, may usapan pala silang magdyi-gym! Sabay naman pala kasi silang magpapalaki ng katawan. “Magkasabay silang nagpunta sa gym na nasa itaas ng mall. ‘Yung guy na ang may dala ng mga stuff niya, may usapan pala talaga sila! “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, hindi sila magkasama sa ibang bansa nu’ng minsan, ha? Hindi sila together, kahit pa ang background ng mga pictures nila sa social media, e, plakado!” nakataas pa ang kilay na pagtatapos ng aming source.

