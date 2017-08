Panga, abs ni Aljur may sariling buhay; ibang-iba na ang akting sa ‘Probinsyano’ By Cristy Fermin Bandera

MAGANDA ang ibinigay na role ng Ang Probinsyano kay Aljur Abrenica. Halatadong sumailalim sa workshop ang aktor na palaging kinakambalan ng bansag na hamonado. Pinaghandaan muna ni Aljur ang serye, nagkaroon muna siya ng preparasyon dahil ibang-iba na ang acting niya ngayon, kahit pa maraming nagkokomentong mas magaling umarte si Vin kesa sa kanya. Sabi ng isang kaibigan namin, “Pero talagang kailangang palaging nakahubad si Aljur sa mga eksena niya? Ganu’n ba talaga ‘yun? O dahil lang sa mainit sa quarrying site na pag-aari kunwari ng family niya? “In fairness, mas pinagtrabahuhan ni Aljur ang magandang katawan niya. Nagmumura ang mga abs niya, ilang patong ‘yun!” komento ng aming source. Napansin naman namin na palaging nag-ngangalit ang mga panga ni Aljur sa kanyang mga eksena. Lutang na lutang ang mga panga ng aktor, nagsasalita rin ‘yun kahit walang dialogue, may sariling buhay ang magkabilang panga ni Aljur Abrenica. Palagi kasing galit ang kanyang dating sa serye, maraming nang-aabala sa kanilang mag-ama sa raket nilang quarrying, kaya ang emosyon ni Aljur ay palaging nagagalit kundi man ngumingisi.

