Horoscope, August 25, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Maraming materyal na bagay ang darating subalit kung patuloy kang magiging magastos, mauubos din ‘yan. Panahon na upang magtipid at paghandaan ang nalalapit kapaskuhan. Sa pag-ibig, tuloy ang masarap na pakikipagrelasyon sa isang mataba. Mapalad ang 4, 18, 26, 34, 39 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Krisna-Nada-Om.” Orange at gray ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Umiwas sa mga social gatherings na malaking gastos lang ang napapala, mag-concentrate sa mga gawaing mapagkakaperahan. Kapag malayo ka sa lipunan mas makapahko-concentrate ka sa kinabukasan ng pamilya. Mapalad ang 3, 12, 21, 27, 38 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Chaintaya-Yama-Om.” Pink at red ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Pagkain ang magpapasigla sa araw na ito. Magpaluto sa kasuyo ng isang masarap na meryenda–sopas na maraming sahog. Sa pinansiyal, tulad ng pagiging matakaw sa pagkain, ganoon din ang dapat na paghahangad na yumaman. Mapalad ang 3, 9, 18, 33, 39, at 47. Mahiwaga mong mantra, “Krishnaya-Namahaya-Govindaya.” Blue at lilac ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Habang bata ka pa at malakas, mag-isip ng dagdag na pagkakakitaan. Sa pag-ibig, gawing inspirasyon ang kasuyo sa anumang iyong ginagawa. Mapalad ang 5, 17, 27, 35, 44, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Soka-Devah-Om.” White at green ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Laging isama ang isang nilalang na may birth date na 8, 17, o kaya’y 26 siya ang suwerte mo sa larangan ng salapi at materyal na bagay. Sa pag-ibig, hindi masamang bumigay sa hinihingi ng kasuyo may birth date na 7, 16, at 25. Mapalad ang 7, 8, 9, 35, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Ghaya-Om.” Silver at yellow ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Dahil fire o apoy ang elementong iyong tinataglay, mga produktong maiinit, binibilad sa araw at niluluto ka yayaman. Sa pag-ibig, kung tutugunan ang kapusukan ng kasuyo, lalong iinit ang relasyon. Mapalad ang 9, 18, 27, 33, 39 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Kaleneha-Mahata-Nastah-Om.” Orange at lilac ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Liliit lalo ang iyong kinikita kung lagi kang nagdadadaldal. Minsan bigyan ng pagkakataon ang ibang tao upang maihayag ang kanilang saloobin. Kapag wala sa iyong naiinis at naiingit mas madaling lalago ang kabuhayan. Mapalad ang 8, 19, 24, 34, 44, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Amor-Cito-Amor Teneo.” Violet at white ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Panahon na upang simulan ang negosyong may kaugnayan sa pagkain. Sa pag-ibig, mabilis kang yayaman basta’t lagi naka-alalay ang kasuyong may kayumanggi kulay ng balat. Mapalad ang 3, 6, 27, 32, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Orissa-Krisna-Orissa-Om.” Pink at red ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Sa mga taong mababait ka lang makipag-transaksyon upang hindi ka maraket. Sa pag-ibig, piliin ang isang nilalang na laging nakasuot ng kulay na pula – sa kanya ka higit na uunlad at liligaya. Mapalad ang 7, 18, 26, 35, 42 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Speculum-Meum-Deum.” Maroon at green ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Pana ang simbolo ng iyong zodiac sign. Sa pinansiyal para lalong suwertihin tularan mo si Robinhood, hindi maramot at laging namimigay. Sa pag-ibig, may masarap na romansa kung itututok ang iyong pagmamahal sa kasuyong Aries. Mapalad ang 3, 9, 27, 38, 41 at 49. Mahiwag mong mantra: “Om-Agla-Om.” Red at blue ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Alam mo bang nakatakda sa iyong kapalaran ang magka-house and lot na may third at fourth floor? Ganyan ang magiging bahay mo—malaki, mataas at yari sa bato. Sa pag-ibig, kung hindi ikaw ang magiging chubby, isang matabang nilalang ang iyong mapapangasawa. Mapalad ang 1, 7, 16, 24, 33, 42 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Pad-Me-Om.” Pink at green ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Sa labas ng bahay mas marami pagkakataon upang kumita ng dagdag na salapi. Sa pag-ibig, ipunla sa isip ng kasuyo ang pagpapaunlad ng kabuhayan upang mas madali kayong yumaman. Mapalad ang 2, 16, 29, 33, 39 at 41. Mahiwaga mong mantra: “Shiri-Mantra-Shiri-Yantra.” Orange at brown ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Ngayon pa lang, pagandahin na ang paligid bago pumasok ang buwan ng Setyembre. Ang aliwalas na kapaligiran ang magdadala ng magandang kapalaran sa darating na Kapaskuhan at sa nalalapit na Bagong Taon. Mapalad ang 1, 4, 6, 25, 34, at 43. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Gayatri-Om.” Green at yellow ang buenas.

