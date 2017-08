Nanay ni young actress walang ginawa kundi hiyain ang anak By Cristy Fermin Bandera

MARAMING nanay ng mga artista ang nakikipaggiyera para ipagtanggol ang kanilang mga anak. Binabaligtad nila ang mundo para lang makaiwas sa kahihiyan ang mga anak nilang may pinangangalagaang imahe. Na dapat lang naman. Hindi para sa kanila ang magdiin pa sa mga anak nilang naghahanapbuhay na ang pinakapuhunan bukod sa kagandahan ay ganda ng pangalan. Kesehodang mabansagan silang stage mother ay wala silang pakialam, ang pagmamalasakit at pagmamahal nila sa kanilang mga anak na artista ang mas mahalaga, dahil sino pa nga ba naman ang magtatanggol sa anak kundi ang kanyang magulang? ‘Yun ang naging sentrong paksa sa isang umpukan ng mga taga-showbiz nu’ng isang gabi. Hindi matanggap ng mga nandu’n kung bakit ang mismong ina pa ng isang young actress ang nagbibilad sa kanya sa kahihiyan. Kuwento ng aming source, “Sa tagal ko na sa showbiz, e, ngayon lang ako nakakita ng nanay ng artista na siya pa mismong nagpapakalat ng mga kuwento against sa anak niya. “Usually kasi, e, ang mommy ng mga artista ang nagtatakip sa mga bagay-bagay na nakakahiya tungkol sa mga anak nila, pero ang isang ito, nakakaloka siya! Sa halip na idepensa ang anak niya sa mga issue, e, siya pa mismo ang nanglalaglag sa mismong anak niya! “Ibang klase siya, di ba? Kung wala siyang kaamor-amor sa anak niya, e, huwag na niyang ilaglag, manahimik na lang siya!” sabi ng unang impormante. May kuwento kuno sa likod ng mga pinaggagagawa ng mommy ng young actress. Matindi raw kasi ang galit nito sa ama ng kanyang anak, pero hindi ito nakapaghiganti, kaya ang nakakaawang bata na lang ang pinagbubuntunan nito ng galit. “Kundi ba naman siya lukring, di ba? Ano naman ang kinalaman ng anak niya sa ex niya? May kasalanan ba du’n ang anak niya para sira-siraan na lang niya nang lantaran? Nakakaawa ang anak niya, sa totoo lang, kaya tantanan na niya ang kalokahan niya, ‘no!” inis na sabi pa ng aming source. Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, pati kayo, Jon at Ching Bautista Silverio, gusto n’yo bang ipatapon pabalik sa Saigon ang mommy na ito ng young actress?

