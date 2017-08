‘Walang ibang biktima sa bakbakan nina James Yap at Kris Aquino kundi si Bimby!’ By Cristy Fermin Bandera

MAS maganda ang naging desisyon ni James Yap na pagkatapos niyang sagutin ang ilang nakasasakit ng kaloobang komento laban sa kanya sa social media ay manahimik na lang siya. Wala siyang kapana-panalo sa mga bashers, walang ibang sinisilip ang mga taong ganu’n kundi ang butas na puwedeng ibato laban sa kanya, magtengang-kawali na lang siya para hindi na siya ma-stress. Mga kaibigan mimso ni James ang nagpayo sa kanya na huwag nang sumagot sa mga nambubulabog sa kanya sa social media. Nakinig naman ang magaling na basketball player kaya itinutok na lang ni James ang kanyang panahon sa mas ikaaayos pa ng kanyang basketball career. Kapag dumakdak pa uli si Kris Aquino ay deadma na lang siya, hindi na niya mababago ang takbo ng utak ng ina ni Bimby, kapag hindi na siya kumikibo pero kuda pa rin nang kuda ang TV host ay hindi naman siya ang magiging kahiya-hiya. Totoong nasaktan si James Yap bilang tao at bilang ama sa kilometrikong sagot ni Kris sa kakapiranggot lang naman niyang sinabi, pero dapat ay alam na ni James na ‘yun ang babaeng nakasama niya nang apat na taon, hindi na kagulat-gulat ang mga pinaggagagawa nito ngayon. Walang ibang nagiging biktima sa kuwentong ito kundi ang kanilang anak na si Bimby, si Bimby lang, wala sa kanila ni Kris.

