Horoscope, August 24, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Walang pagsisidlan ang kaligayahan, dahil kahit may malaking gastusin, patuloy ang dating ng maraming mga biyaya na dapat ipagpasalamat lagi kay Lord. Sa pag-ibig, kung sino ang magbigay ng regalong red ang kulay, siya ang nagmamahal sa iyo ng tunay. Mapalad ang 3, 8, 18, 27, 37, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Bis-Vivit-Que-Nene-vit.” Red at pink ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Hindi ka dapat umasa sa iyong mga kadugo at kamag-anak, sariling diskarte sa pagpapayaman ang ipatupad. Sa pag-ibig, ang pagtatampo ng kasuyo ay lilipas din. Mapalad ang 8, 16, 25, 29, 32, at 43. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Visnu-Purana-Om.” Silver at blue ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Gawing oportsunidad ang mga pangit na nangyari, sa buwan ng Setyembre muling bubuti at gaganda ang kapalaran. Sa pag-ibig, habang lumalapit ang “ber months” lalo namang iinit ang relasyon. Mapalad ang 2, 16, 25, 34, 43, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dosya-Om.” Red at pink ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Ito ang panahon upang daigin ang iba. Ituloy ang binabalak na negosyong may kaugnayan sa modernong teknolohiya. Sa pag-ibig, puspusan ang ginagawang effort sa iyo ng iyong kasuyo, pansinin mo naman siya. Mapalad ang 3, 15, 21, 34, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Govinda-Rama-Om.” Magenta at white ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Sa ibat-ibang kulay ng bulaklaking halaman mas madali kang susuwertehin at uunlad. Sa pag-ibig, napusuan mo na ba ang bagong profile pic sa FB ng iyong kasuyo? Pusuan mo, ng tuluyan ng matuldukan ang inyong tampuhan. Mapalad ang 7, 16, 24, 33, 40 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Amara-Ananda-Marga-Om.” Lilac at purple ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Sa pinansiyal, isang Aries o kaya’y isang Sagittarius ang tutulong sa iyong mga problema. Sa pag-ibig, isang naka-dilaw ang magbibigay sa iyo ng panibagong ligaya. Mapalad ang 7, 18, 27, 36, 40 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Govinda-Rama-Om.” Yellow at beige ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Habang walang ginagawa maging palabasa. Sa pagbabasa, makakatuklas ng panibagong pormula na pagpapayaman! Sa pag-ibig, regaluhan ang kasuyo ng librong may temang love story – matutuwa siya sa iyo! Mapalad ang 6, 9, 15, 27, 33, at 40. Mahiwga mong mantra: “Ketu-Rahu-Kawa-Om.” Red at blue ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — May babala ng karamdaman, bumili at kumain ng mga prutas na makatas at maraming hibla. Sa pag-ibig, makipag-romansahan sa kasuyo upang lalong lumakas ang immune system. Mapalad ang 3, 9, 13, 25, 34 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Credo-Ut-Intelligam-Om.” Magenta at white ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Para umunlad at yumaman, gawin mo agad ang anomang nasa isip mo. Sa pag-ibig, wag kang masyadong seryoso upang kapag nabigo hindi ka rin masyadong masaktan. Mapalad ang 4, 8, 16, 25, 34, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Babanam-Kebalam.” Red at blue ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Mas maganda kung sisimulan ang araw sa taimtim na panalangin upang gumanda ang kapalaran sa buong isang linggo. Tigilan na ang pag-iisip kung paano yayaman, kusang darating yan sa hindi inaasahan. Yayain ang kasuyo sa isang lugar na malapit sa nature doon kayo mamasyal. Mapalad ang 1, 19, 22, 31, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Jiva-Gosvami-Om.” Green at violet ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Kailangan mong patawarin ang mga taong nagkasala upang maging okey uli ang iyong diskarte. Mas lalong effective kung magagawa mong patawarin na rin ang kanilang mga pagkakautang. Minsan parang makmoteng baging lang ang buhay, kailangan mong talbusan, upang lumagong lalo. Mapalad ang 4, 13, 28, 33, 39, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aut-Vincer-Aut-Mori.” Yellow at red ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Mag-concentrate na lang sa mga gawaing may kaugnayan sa pagkakaperahan. Sa pag-ibig, kakaibang magic ang mangyayari, habang umiiwas ka sa kanya saka naman siya maghahabol sa iyo. Mapalad ang 3, 16, 23, 27, 38 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Chaintaya-Yama-Om.” Purple at lilac ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Sa malayong pook matatagpuan ang magandang kapalaran. Simulan na ang pag-aaplay sa abroad ngayon. Sa pag-ibig masusumpungan ang true love sa isang lugar na hindi mo inaakala at isang sandali na hindi mo inaasahan. Mapalad ang 5, 17, 23, 35, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Ipsa scientia potestas est.” Green at white ang buenas.

