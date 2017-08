Ella dinenay na may minalditahang beauty queen: Sweet naman po ako!

SUMUSUMPA ang actress-dancer at internet sensation na si Ella Cruz na wala siyang tinatarayan o minamalditahan sa ilang taon niya sa mundo ng showbiz.

Kumalat kasi kamakailan ang isyu tungkol sa isang beauty queen na pinalayas daw niya sa dressing room habang ginaganap ang Miss Manila 2017 sa PICC. Ang tinutukoy sa balita ay si Ganiel Krishnan na agad ding idinenay ang tsismis.

Sa presscon ng “Fangirl Fanboy” na pinagbibidahan nina Ella at Julian Trono, sinagot ng dalaga ang isyu, “Ang alam ko sa sarili ko, hindi ako yun. Hindi ko siya nakita that time, and ‘yung dressing room, yung room namin, sobrang dami namin du’n.”

“I know naman na she (Ganiel) will reveal na hindi ako yun kasi hindi naman po talaga ako yun,” dagdag pa ng Dance Princess. Pero inamin ni Ella na naapektuhan din siya ng nasabing intriga.

“Na-bother ako kasi hindi nga ako yun. Parang sabi ko, ‘Hala, ‘di naman ako ito.’ At saka, kaya ko pong i-explain kung ano ang dressing room ko, ang hitsura ng dressing room ko, kasi sobrang dami nga namin nu’n.

“Kasi din nga, after a week, nag-tweet na rin siya na, ‘Hindi yun si Ella, she’s so sweet,’ ganyan-ganyan. Ako naman sabi ko, ‘Thank you.’ Thank you dahil na-clear niya ako,” aniya pa.

Chika pa ng dancer-actress, never naman daw siyang nagtaray o nagmaldita sa mga katrabaho niya, “Sweet naman po ako. Hindi po ako ganu’n. Puwede n’yo akong batukan kapag napansin n’yo na lumaki na ang ulo ko.

“Wala naman pong mga nagmaldita sa akin noon kaya ba’t ko naman ipaparanas ’yan sa ibang tao, di ba? You know how friendly I am. Na-bother lang talaga ako kasi sa sarili ko, hindi ako ganu’n. Baka mamaya ay na-misinterpret lang. Pero yun nga, kesyo may gawin kayo o wala, may masasabi’t masasabi ang tao kung gusto nila,” esplika pa ng dalaga.

Samantala, isa rin pala si Ella sa mga Pinoy na “nakain na ng sistema” pagdating sa pagiging adik sa K-Pop at K-Drama. Super favorite raw niya ang Korean group na Black Pink.

“Grabe yon, as in nagpaka-fan talaga ako. Pumunta ako sa music show nila, pumila ako ng two to three hours to wait for them, ganu’ng level. Buti sinuwerte ako kasi nagkaroon ako ng parang coupon to meet them kasi kung wala akong coupon, sisilip lang talaga ako and makikipagsiksikan ako.

“Talagang ‘pag nanonood ako ng concert nanginginig ako, gusto ko nasa harap ako. Kumpleto ako ng mga album ng K-Pop, bumibili talaga ako,” natatawang chika pa ng leading lady ni Julian.

Kaya nga swak na swak si Ella sa pelikulang “FanGirl FanBoy” na may touch ng Korean culture. Actually, bagay na bagay din si Julian sa movie dahil mukha siyang Korean star.

Showing na sa Sept. 6 ang “FanGirl FanBoy” sa favorite n’yong sinehan mula sa Joyce Bernal Productions, N2 Productions at Viva Films, mula sa direksyon ni Barry Gonzales.