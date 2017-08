Roxanne Barcelo ayaw pang magpakasal kay Will Devaughn walang balak makipag-live in

AYAW pang magpakasal ni Roxanne Barcelo sa kanyang model-actor boyfriend na si Will Devaughn.

Four years na silang magkarelasyon pero wala pa sa top priorities nila ang marriage. Para kina Roxanne at Will, hindi naman minamadali ang pagpapakasal, may perfect timing daw para rito.

Itinanggi rin ni Roxanne na nagsasama na sila ni Will sa isang bubong, “Live in? Hindi pa. Sa Commonwealth, as in everyday ako umuuwi kina Mother, ganu’ng levels.

“Honestly, very independent naman si Will at ayokong mag-impose ng kahit na ano, na next level. Kasi mahirap mag-impose ng next level na ganu’n. Kasi ako rin yung mapapasubo. Siyempre I’ve heard stories, and I’m sure it’s easy for some who are more independent.

“Ako kasi, nasa side ako na kapag nabigyan kami ng chance na to go to the next level, sana I’ll do it right, we’ll do it right,” paliwanag ng singer-actress nang makachika ng ilang nembers ng entertainment media sa presscon ng first movie nila ni Will, ang “I Found My Heart in Sta. Fe”.

Inamin ni Roxanne na napag-uusapan naman nila ni Will ang kanilang dream wedding, “Lahat naman ng magdyowa I’m sure napag-uusapan ‘yung future, napag-uusapan naman. Ang hirap kasing magsalita, hindi kasi sa akin ang cue, di ba?

“And at the same time, tutok kami pareho sa trabaho at gusto naming mag-ipon talaga. May mga dreams pa kami para sa sarili namin, para sa mga parents din namin,” esplika pa ni Roxanne.

Maraming magagandang opportunities ang dumarating ngayon kay Roxanne kaya mas gusto niyang mag-focus muna sa career, tulad nga nitong movie nila ni Will na “I Found My Heart in Sta. Fe” na isa sa mga entry sa CineLokal.

In fairness, promising ang pelikula dahil ang ganda-ganda ng backdrop na ginamit ni direk Bona Fajardo – ang Sta. Fe na isa sa mga “virgin islands” ng Bantayan sa Cebu. Sa trailer pa lang ng movie ay mai-in love ka na sa ganda ng lugar.

Nu’ng makita nga namin ang trailer nito ay parang trip mo nang lumipad agad papuntang Bantayan Island para ma-experience agad ang ganda at ang pagiging “virgin” ng lugar.

Ang “I Found My Heart in Sta. Fe” ay tungkol sa isang probinsyana na lumaki sa isla ng Sta. Fe na maraming hugot pagdating sa pag-ibig. Hanggang sa makilala nga niya isang gwapo at hot na hot na foreigner na nagbakasyon sa pag-aari nilang resort.

Kung paano tatakbo ang kanilang love story at kung magkakaroon ba ito ng happy ending, yan ang dapat n’yong alamin. Mapapanood na ang “I Found My Heart in Sta. Fe” simula sa Sept. 15 sa direksiyon ni Bona Fajardo sa ilalim ng BluArt Productions.