Kris mahal na mahal pa rin si James kaya laging sinusumbatan sa pera

MARAMI ang nag-a-analyze sa pag-iingay ni Kris Aquino against her former husband James Yap.

Feeling in love pa rin si Kris kay James kaya hindi matahimik ang kanyang budhi.

Magagalit lang siya siguro if you confront her with this reality dahil sabi nga nila, itong pinaggagawa niyang pagsira kay James sa mata ng publiko ay senyales ng isang taong punumpuno ng selos sa katawan at ayaw na ayaw niyang makitang masaya sa piling ng iba.

May logic naman, di ba? Maaaring mahal pa rin ni Kris ang kanyang ex-husband until now. Kasi yung matagal ng isyu sa kanila ay paulit-ulit lang niyang ibinabalik – perfect sa kasabihang “hath no fury for a woman scorned” (tama ba?) Baklang-bakla lang ang peg, di ba? May mga tao talagang hindi matanggap na mas naging masaya ang dating partners nila sa piling ng iba kaysa nu’ng panahong sila pa.

Hindi rin naman natin masisisi si Kris dahil sobrang minahal naman niya talaga si James. Kita n’yo naman kung paano niya mahalin ang anak nilang si Bimby , she will do everything to raise the boy the best way she can.

“Masyado lang selfish si Kris. Kung makapag-emote siya dati that she was dating this and that, that someone sees her and brings her gifts, etcetera. Ni-reverse lang niya ang sarili niya pero ang totoo umaasa pa rin siyang babalikan ni James before. Hindi lang niya ma-verbalize kasi nakipaghiwalay na siya. Pride kumbaga,” sabi ng isang friend natin.

“Move on na siya dapat. Maghanap na lang siya ng ibang mamahalin, ‘no! She keeps on bashing James about financial support for their son, eh siya naman ang super-yaman kaya dapat siya na lang ang umunawa. OA siyang masyado. Kung mahirap lang siya malamang na nag-walk ng extra mile si James para tulungan sila financially. Magkano lang ba naman ang kinikita ni James compared to her?

“Dati malakas kumita si James pero di na siguro gaanong malaki ngayon dahil di naman gaanong mainit ang basketball ngayon. Daming lalaki diyan, ang dami na niyang attempts na magkadyowa, di ba? Kaya hirap siyang makahanap ng lalaking seseryoso sa kanya dahil na rin sa kadaldalan niya. Sino sa tingin mo ang magmamahal sa kanya, eh konting mali lang ng lalaki pinapahiya niya?

“Hangga’t ganyan siya, walang seseryoso sa kanya. Magkamali lang ng grammar ang lalaki ipapahiya na niya, feeling perfect! Pag hindi niya binago ang style niya, tatandang dalaga talaga siya o di kaya magiging matrona to the highest level. Ha! Ha! Ha!” talak ng isang parloristang may wisdom. Wisdom talaga? Ha! Ha! Ha!

