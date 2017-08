Horoscope, August 22, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Sa kabila ng nagdaang mga suliranin biglang sisibol ang suwerte. Sa pinansyal, kung paano mo iniiwasang mangutang ikaw naman ang mauutangan. Sa pag-ibig, muling mag-iinit ang dating lumamig na relasyon. Mapalad ang 4, 5, 18, 33, 39, at 47. Mahiwaga mong mantra, “Krishnaya-Namahaya-Om”. Golden yellow at blue ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Sa pag-ibig, anuman ang maging desisyon mo, ang tinitibok pa rin ng puso ang dapat masunod. Sa pinansyal mas lalong lalago ang kabuhayan kung sososyo sa kaibigang Scorpio. Mapalad ang 9, 18, 27, 33, 39 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Kaleneha-Malahatah-Om.” Red at lilac ang buenas

Taurus – (April 20-May 20) — Mag-ipon ng maraming pera upang maipa-renovate ang sira-sira nyo ng bahay. Sa maganda at bagong gawang bahay susuwertehin na ang buong pamilya. Mapalad ang 3, 6, 27, 31, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Chadra-Me-Om.” Pink at purple ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Hindi dapat malungkot kung nasasaid na ang pera, bago matapos ang buwang ito ng Agosto, malaking halaga ng salapi ang biglang darating. Mapalad ang 5, 9, 14, 27, 34, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Ravaye-Neh-Om”. Silver at blue ang buenas

Cancer – (June 22- July 22) — Water ang ruling element ng Cancer. Kapag muling bumuhos ang ulan dagdag na suwerte ang iyong makakamtan. Sa pag-ibig habang bumubuhos ang ulan mainit na romansa ang babaha sa iyong harapan. Mapalad ang 4, 13, 22, 31, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Surya-Om.” Green at white ang buenas

Leo – (July 23 – August 22) — Sa panahong ito na papasok na ang zodiac sign na Virgo laging maglalabas ng bahay. Sa isang social gathering malaking halaga ang kikitain. Sa pakikiumpok sa lipunan matatagpuan ang true love. Mapalad ang 1, 7, 23, 32, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Manu-Om.” Orange at beige ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Sa pag-ibig sa buwang ito ng Agosto hanggang Setyembre masasarap na romansa ang mararanasan kaya lang medyo magulo at nakakakaba. Sa pinansyal, habang nagka-kape mas maraming matatapos na gawaing pagkakaperahan. Mapalad ang 3, 14, 23, 33, 38 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum.” Silver at violet ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Panahon na upang magtanim ng gulay at iba pang halaman. Sa ma-berde at maraming tanim na kapaligiran, kusa susuwertehin sa larangan ng pag-ibig at pinansyal. Mapalad ang 9, 17, 28, 33, 43 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Arkaye-Arkaye-Om.” Magenta at blue ang buenas

Scorpio – (October 24 – November 21) — Ganyan talaga sa unang bukas ng negosyo lugi muna! Upang bumilis ang hakot ng pera, magsusuot ng kulay na pula ikaw at ang iyong mga tauhan, lalo na sa araw ng Lunes at Biyernes. Mapalad ang 7, 9, 24, 33, 39 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Agla-Om” Bukod sa red ang green ay buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Wag mong intindihin ang sinasabi ng iba. Gawin mo lang ng gawin ang nasa puso mo, makikita mo sa ganyang paraan magtatagumpay ka at magiging maligaya. Mapalad ang 3, 18, 21, 42, 47 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Hare-Krisna-Krisna-Hare.” Violet at purple ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Huwag masyadon magparami ng salapi! Hindi mo yan madadala sa langit. Ang mas mahalaga lagi kang maging bukas-palad sa mga nangangailangan. Sa ganyang paraan lalo kang pagpapalain ni Lord at makakasumpong ng tunay na kaligayahan. Mapalad ang 2, 4, 17, 28, 43 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Govinda-Rama-Om”. Green at lilac ang buenas

Aquarius – (January 20 – February 18) — Tanging tadhana lamang ang makapagsasabi kung may ligaya pang naghihintay! Meron pa kung iibig ka sa isang Libra. Sa pinansyal, ano nga ba ang halaga ng salapi kung wala namang sa iyo’y tunay na nagmamahal? Mapalad ang 4, 11, 22, 33, 45 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Kubera-Kubrera-Om.” Yellow at red ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Unawain ang kalagayan ng iba. Panahon na upang tumulong sa mga labis na ngangangilangan. Kapag lagi kang tumutulong maraming suwerte at magagandang kapalaran ang kusang darating sa iyong buhay. Mapalad ang 7, 15, 23, 42, 44 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Varuna-Beeja-Beeja-Om.” Lilac at green ang buenas.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.