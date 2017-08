Bianca King binansagang ‘Pambansang Plastik’ Bandera

PAMBANSANG plastik! Yan ang tawag ngayon kay Bianca King dahil sa napaka-effective na pagganap niya sa afternoon series na Pusong Ligaw. Grabe ang mga reaksyon ng manonood sa mga bagong pasabog at emote ng mga bidang karakter sa serye, lalung-lalo na nga sina Bianca at Beauty Gonzales na gumaganap bilang sina Marga at Tessa. As usual galit na galit ang viewers sa mga pinaggagawa ni Bianca na sukdulan na nga ang kasamaan. As in gagawin nito ang lahat para mapabagsak ang dati niyang BFF na si Tessa, wala siyang pakialam kahit madamay pa ang mga taong mahal niya. Ngayon nga ay napasok na ni Marga ang kampo ng kalaban sa pamamagitan ng pagbili ng major shares sa House Of Teri at planado na niya kung paano aagawin lahat ng pag-aari ni Tessa hanggang sa magmakaawa na ito sa kanya. Sa teaser nga ng Pusong Ligaw para sa mga susunod na episode ngayong linggo, haharap sina Marga at Tessa sa media para sa announcement ng kanilang pagiging magkasosyo. Siyempre, sukdulan ang pagpapakaplastik ni Marga para palabasin sa publiko na okay na okay na sila ng dating BFF. Imagine, sa trailer pa lang na ipinalalabas ay bwisit na bwisit na ang manonood kay Bianca dahil sa galing nito sa plastikan. Kaloka! Talagang apektado sila sa pagi-ging mahusay na kontrabida ng aktres. Kaya kung ayaw n’yong mahuli sa chikahan, watch lang lagi ng Pusong Ligaw pagkatapos ng It’s Showtime sa Kapa-milya Gold.

