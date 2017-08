Horoscope, August 20, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Limutin ang nakaraan. Dahil birthday mo ngayon, magsimula at magkakandarapa ng dumating ang maraming suwerte sa iyong buhay. Magpagupit o magbago ng hair style upang mas madali mong mahigop ang dagdag pang mas magagandang kapalaran sa larangan ng relasyon at materyal na bagay. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 41, at 48. “Aum-Bhanah-Om.” Green at red ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Kung magtatayo ng negosyo, wag kang tumabi sa mga puwesto na mahina ang benta, mahahawa ka lang sa kanila. Mag hanap ng puwestong ang katabing tindahan o establisimyento ay daanan at pinupuntahan ng maraming mga tao. Mapalad ang 6, 15, 24, 33, 37 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Kurvan-Aum.” Lilac at magenta ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Ang mga sahig na butas, pintuang may sirang bisagra, bintanang may basag na salamin at bakbak na pintura ay hindi nagdadala ng suwerte. Ayusin at pagandahin ang inyong bahay, upang sa nalalapit na kapaskuhan ngayon pa lang mas marami ng suwerte at magagandang kapalaran ang maranasan ng inyong pamilya. Mapalad ang 6, 9, 27, 34, 40, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Baba-Nam-Ke-Balam.” Gold at red ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Doblehin ang pagsisikap, upang lalo kang yumaman. Sa pag-ibig, habang binibigyan ng dagdag na oras ang relasyon, lalong iinit ang pagmamahalan. Sa materyal na bagay laging gumamit ng numerong may “singko” tulad ng 555. Mapalad ang 2, 19, 29, 38, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Om-Pad-Me-Om.” Blue at pink ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Kung lagi kang tinatamad dala ng likas ka kasing tamad, magsabit ng crystal ball sa iyong opisina o silid tulugan. Sa ganyang paraan sisipagin ka at sisipagin na ding dumating ang suwerte at magandang kapalaran. Mapalad ang 7, 16, 25, 34, 43, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Naranda-Om.” Green at beige ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Upang mas madaling yumaman, pataasan ng bubong sa inyong Barangay ang dapat mong ipatupad. Kung sino ang may pinakatamaas na bubong sa inyong lugar hindi mo ba naoobserbahan, yon din ang magiging pinaka-mayaman. Mapalad ang 4, 13, 22, 31, 40 at 49. Mahigawa mong mantra: “Om-Agiel-Om-Ophiel.” Red at yellow ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Unahan sa pagbangon ang haring araw, kapag nagawa mo yan, dagdag na kasaganaan sa materyal na bagay ang iyong makakamit. Habang sa pag-ibig sa tuwing ikaw ay nasisinagan ng unang sikat ng araw sa umaga, lalong sasaya ang iyong pakiramdam at susulak ang iyong libido na maibabahagi mo naman sa iyong kasuyong mahilig. Mapalad ang 5, 17, 24, 31, 39 at 46. Mahiga mong mantra: “Om-Raga-Om-Kastha.” Purple at gray ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Upang makaiwas sa baha at suwertehin ang ipinapagawang bahay, itaas ang flooring ng higit sa main road. Sa ganyang paraan, mas maraming salapi at magandang kapalaran ang maaakit ng inyong bagong gawang bahay. Mapalad ang 1, 4, 25, 34, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Bhama-Yoti-Om.” Gold at violet ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Umiwas sa mga gawaing immoral dahil ang mga bagay na ito ang magpapabagsak sa iyong kabuhayan. Panatiliin ang tapat na pag-ibig at tapat na paglilingkod sa kapwa. Makikita mo kapag nagawa mo yan, lalo kang pagpapalain ni Lord at maiiwas ka sa kapahamakan. Mapalad ang 9, 15, 25, 29, 34, at 43. Mahiwaga mong mantra: “Jana-Kaliyuga-Om.” Red at maroon ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — May trabahong iaalok ang isang kaibigan, sunggaban mo agad. Sa pag-ibig, wag hayaang maka-alpas ang isang nakapananabik at mas masarap na relasyong hatid ng isang Virgo. Mapalad ang 4, 9, 28, 33, 42 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Garuda-Om”. Pink at lilac ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Upang magtuloy-tuloy ang suwerte lagyan ng tatlong mahabang guhit ang iyong lagda sa pinakailalim nito. Sa ganyang pirma sa pag-ibig at materyal na bagay magtatagumpay ka na at magiging maligaya. Mapalad ang 5, 18, 27, 32, 41 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Tatha-Yantra-Om.” Blue at purple ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Kung lagi na lang bigo sa pag-ibig, maglagay ng dalawang malaking bato o higanteng estatwa sa iyong silid o sa harap ng bakuran. Sa ganyang paraan, sa tuwing mamamasdan ng unconscious mind mo ang nasabing “magkayakap na bato” sa larangan ng pag-ibig at pakikipag-relasyon habang buhay ka ng liligaya. Mapalad ang 2, 7, 16, 34, 43, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Abra-Ca-Da-Bra.” Green at pink ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Kung hindi sinusuwerte sa kasalukuyan tirahan, lumipat ka kaya ng ibang lugar. Sa bagong ambience na malapit sa nature, higit na gagaang ang iyong pakiramdam, maraming pera ang papasok at lalo pang liligaya ang relasyon. Mapalad ang 1, 7, 20, 25, 34, at 43. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Gayatri-Om.” Silver at yellow aang buenas.

