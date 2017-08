My Korean Jagiya huling serye na ni Heart sa GMA; kakaririn ang paggawa ng baby sa 2018 Bandera

SA darating na 2018 seseryosohin na nina Heart Evangelista at Sen. Chiz Escudero ang paggawa ng baby. Ayon sa Kapuso actress, baka huling serye na muna niya ang My Korean Jagiya sa GMA dahil next year, desidido na siyang magbuntis dahil baka raw pag pinatagal pa niya ito ay baka siya rin ang mahirapan. Inamin ng misis ni Chiz na talagang takot na takot siyang mabuntis at manganak dahil ayaw niya ng injection, “Pag nakakita na ako ng needle nanginginig na ‘ko, minsan nga hinimatay pa ko nu’ng kukunan ako ng dugo for test. Hindi ko talaga kaya!” Pero promise ni Heart, haharapin niya ang lahat ng kanyang takot at pangamba para lang magkaanak sila ni Chiz. Samantala, puring-puri ng kanyang social media followers ang Kapuso actress dahil sa bonggang taste niya pagdating sa dining table set up sa kanilang bagong bahay. Sa kanyang mga Instagram post, kinabibiliban ang kanyang dining wares. Isa sa mga post niya ang Fil-Spanish dinner setup. Meron din siyang plates na may European and Chinese history. Makikita na sa social media accounts ni Heart ang ilang parts ng bagong bahay na ipinagawa niya kung saan nakatira na rin ang mister niyang si Sen. Chiz at kambal nitong anak. Pero ayaw pa itong ipa-pictorial ni Heart. Hindi pa raw ready at may kailangan pang i-fix. Halos tatlong taon din ang ginugol ni Heart bago natapos ang nasabing bahay. Sa isa nga naming interview kay Heart, inamin niyang kinailangan muna niyang mag-ipon para sa kanyang dream house. Common knowledge na may prenup sila ni Sen. Chiz at sa kanya nakapangalan ang bagong gawang bahay. Anyway, sa ngayo ay abala sa promo ng My Korean Jagiya si Heart na mapapanood na simula ngayong Lunes, Aug. 21 sa GMA Telebabad kapalit ng I Heart Davao. Dalawang Korean actors ang kasama niya sa serye, sina Alexander Lee, former member ng K-Pop band na U Kiss at si David Kim na kilala na rin sa mga sikat na K-drama. Pero siyempre, kahit super busy, hinahanapan pa rin ni Heart na oras ang pagpe-paint na for a while ay napahinga dahil naging busy siya sa Mulawin vs Ravena na sinabayan pa ng taping nila sa Korea for My Korean Jagiya. “In between taping, did this on-the-spot painting for a short film. Can’t wait to share it with you!” sabi ni Heart sa isa niyang bagong ginagawang obra. Bukod dito, bumiyahe rin siya sa Paris recently para sa Paris Fashion Week.

