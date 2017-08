Komedyana inireklamo ng mga customer, tsutsugihin na sa kilalang comedy bar By Cristy Fermin Bandera

‘MARAMING kostumer ng isang comedy bar ang naiinis sa isang komedyanang hindi kagandahan ang tabas ng dila. Tanggap naman sa ganu’ng mga lugar ang mga birong totoo, pero hindi nila gusto ang atake ng stand-up comedienne na ito, dahil may kaangasan. ‘Ang nakakaloka pa ay nakarating na sa may-ari ng establisimyento na may mga kostumer palang nandu’n na, pero nag-aalisan, kapag nakikita ang pangalan ng komedyana sa line-up ng mga komedyante para sa gabing ‘yun. Kuwento ng aming source, “Aba, malaking kabawasan sa kinikita ng comedy bar ang ganu’n! Pera na, e, nagiging bato pa, di ba? Kung ganu’n nang ganu’n ang mangyayari, e, isa siyang malaking kalugihan! ‘“Nakarating na ‘yun sa owner ng bar, pinag-uusapan na ngayon ng management kung ipupuwesto pa rin siya. Puwedeng bawasan siya ng exposure at puwede rin namang tsugihin na siya nang tuluyan!” napapailing na kuwento ng aming impormante. ‘Dati nang maraming naiinis sa komedyanang ito dahil sa kanyang dating na napakalakas. Masyado rin siyang maingay, may kayabangan, na para bang siya na ang pinakamagaling na komedyante sa balat ng lupa. ‘“Kaya maraming naiinis sa kanya, e, dahil kapag nasa stage na siya, e, kitang-kita ang kaangasan niya. Magaling nga siyang kumanta, e, kung naiinis naman sa kanya ang mga customers, ano ‘yun? ‘“Kunsabagay, kahit naman ang mga dating kasamahan sa grupo ng babaeng ‘yun, e, maraming nasasabi laban sa kanya. Pabibo siya, gusto niyang bumida sa lahat ng oras, kaya nawawalan na ng papel ang mga katropa niya! ‘“Kung makapagsalita naman kasi ang babaeng ‘yun, e, super-lakas ng hangin niya, kailangan mo nang humawak sa kinauupuan mo, dahil baka ka matangay sa kayabangan niya! ‘“Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, kilala n’yo siya, kaya ang tanong ko sa inyo, may K ba naman ang babaeng ito para magmaangas?” pagtatapos ng aming source na nakataas ang kilay sa tenth floor.

