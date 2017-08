Dingdong sa bashers: Apektado rin, tao lang at may feelings din! By Ervin Santiago Bandera

HINDI binigo ng GMA, ni Kapuso Primetime King Dingdong Dantes at ng buong production ng Alyas Robin Hood 2 ang mga manonood sa pasabog na pilot week ng serye. Sabi nga ng mga netizen, what a comeback dahil talaga namang pinabilib agad nila ang viewers sa mga astig na fight scenes at nakakakabang buwis-buhay stunts sa unang linggo pa lang ng serye. Sumabog din ang Twitter feed sa dami ng mga nagsasabing na-miss nila ang character ni Pepe (Dingdong) sa primetime. In fact, trending ang pagbabalik ng ARH2 both nationwide at worldwide. Marami rin ang nakapansin sa walang kupas na kaseksihan ni Venus (Andrea Torres). Literal na hulog siya ng langit sa kakaibang entrance nitong naka-parachute pa. Di rin maiwasang kiligin ng manonood sa ginawang proposal ni Pepe sa kanya. Nakakatuwa dahil pinatunayan ng production na nag-level up ang serye pero nandu’n pa rin ang tamang timpla ng action, comedy, at romance. Nagsisimula pa lang ang programa kaya asahan ang sandamakmak pang mga pasabog na eksena sa pagbabalik ng pinakaastig na action-drama series ng GMA, ang Alyas Robin Hood 2 na napapanood sa Telebabad after 24 Oras. Samantala, inamin ni Dingdong na kahit paano’y naaapektuhan pa rin siya sa pamba-bash sa kanya sa social media, “Of course, tao tayo, may feelings, pero kailangan mo lang din i-set sa sarili mo kung ano ba ang mahalaga. Kapag yung lahat ng efforts mo ay itinuon mo du’n, masasayang ang araw mo.” Nang matanong kung may pinatulan na siya sa kanyang mga bashers, natatawa niyang sagot, “Huwag na nilang subukan!”

