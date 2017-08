Hunk actor bagsak-presyo, pahada sa halagang P3K

NAGULAT ako sa topic ng kafatiran sa isang nearby province nang makinig kami sa kanilang chikahan. Palibhasa’y alam nilang taga-showbiz ako kaya instead of usapang-parlor ay nag-shift sila sa showbiz dahil ka-join nila aketch sa umpukan that time.

Ang subject: HUNK ACTOR na nagbagsak-presyo sa mga bading dahil matumal ang dating ng projects. Ha! Ha! Ha! Laugh-to-death echos kami pero palihim na super-interested kami sa topic dahil in a way ay type rin namin si hunky. Ito ang kuwento ng isang pa-knowing na baklita sa grupo.

“May dyowang girl si hunk actor. May anak sila and they live together, hindi ko lang alam kung married sila. Gosh! Sumikat din si hunky during his time at balita ko mabenta siya sa mga mayayamang baklita noon. Sky is the limit ang presyuhan nila.

“May isang mayamang gay producer pa ngang binigyan siya ng bahay, at milyones ang presyo, ha! Guwapo siya pero ang chika, di naman gifted ang notrilya. Reggie Regalado lang (read: regular) daw. Pero may bolitas ang tienes niya. Ha! Ha! Ha!

“Since wala naman daw masyadong tanggap na showbiz work si hunk actor dahil medyo matumal nga at di na siya gaanong uso kahit sabihin pang very appealing pa rin siya, matumal na rin ang pasok ng booking. Yung iba kasi intimidated dahil baka nga nyuhal (read: mahal). Iyon pala, nagbagsak-presyo na raw ang guy. Yung milyon-milyon dati ay ibinaba na raw for as low as P3,000.

“May friend akong nahada siya recently. Naloka siya dahil sa mismong bahay ni ____ (hunk actor) siya pinapunta at laking-gulat niya dahil nakita niya ang kinakasama nitong girl at may guwapo silang binatilyong anak. Buwisit na buwisit daw ang dyowang girl dahil panay ang utos niya sa babae, yung bili ka nang ganito, pakuha ng water or kape, etcetera. Feeling daw ng girl ay muchacha siya. Ha! Ha! Ha!

Na-getlak ni baklita si hunk sa halagang P3K. Totoo iyan!” kuwento ng baklitang mukhang disente naman.

Natural, lahat ng bakla ay nag-ilusyon. Gusto raw nilang pag-ipunan ang hunk actor dahil kahit medyo hindi na ito uso ngayon ay super-sexy pa rin. Ganda ng abs and all. Pang-trophy kumbaga. Kahit ako nga na ka-close ng actor ay bigla ring naging interesado. Ha! Ha! Ha! Puwes, malalaman ko iyan one day pag nagsalubong ang landas namin.

Kung dati ay di ko siya pinatos dahil baka hingan ako ng limpak-limpak na salapi (as if meron ako noon ha Ha-hahaha!) ay bobolahin ko siya kung totoong P3K na lang siya. Malay mo kumagat, di ba?