Asawa ng sikat na male celebrity maldita na, matapobre pa By Cristy Fermin Bandera

TAWA nang tawa ang aming mga impormante habang nagkukuwentuhan tungkol sa pagiging super-kuring ng isang kilalang personalidad na nahawa lang naman ang popularidad sa isang taong napakalapit sa kanyang buhay. Ayaw kuno nilang magkuwento, pero hindi na kasi nila kinakaya ang sobrang pagkasarado ng mga palad ng babaeng personalidad, kaya heto ang kanilang usapan. Ang unang miron, “Nakakaloka siya, ha? Hindi niya naman datung ang ipinamimigay ni ____ (pangalan ng male personality), hindi niya naman pinaghirapan ‘yun, pero siya pa ang nagkukuripot! “Nu’ng walang-wala pa sila, e, kami ang kasa-kasama ng mister niya, pero nu’ng gumanda na ang takbo ng buhay nila, e, parang balewala na lang kami para sa kanya. “Alam kaya niya na nu’ng mga panahong ‘yun, e, halos wala kaming makain? Hati-hati lang kami nu’n sa binibiling tinapay ng asawa niya! Share-share lang kami. “Wala kaming panulak, pambara lang, dahil walang-wala pa nga siya nu’n. Pero masasaya kaming nangangarap, mabait kasi ang taong ‘yun, marespeto siya sa mga tulad namin,” komento ng unang source. Hanggang sa umangat na nang umangat ang estado ng buhay ng lalaking personalidad, nahihiga na siya sa salapi, kaya bantay-sarado naman si misis sa bulsa niya. “Talagang nakakaloka siya! Imagine, kapag nand’yan siya, e, para kaming namamalimos, kung makatingin siya sa amin, e, para bang sinusukat niya ang pagkatao namin. “Kung gaano kabait at kamarespeto ang mister niya, e, siya namang kaantipatikahan ng babaeng ‘yun. Mukhang maldita na nga siya, e, mas lalo pa siyang nagiging maldita dahil sa pagiging kuring niya! “Kailan na lang ba naman nagdatingan sa buhay ng mister niya ang mga taong nakatanghod sa kanila ngayon na ka-chika-chika ng babaeng ‘yun? Wala naman sila sa buhay nu’ng tao nu’ng walang-wala pa siya, a? “Naku, Bradly Guevarra, Tita Nene Ulanday at Ching Bautista-Silverio, pangaralan n’yo ang babaeng ito na pinakyaw na ang lahat ng biyayang meron ang dyowa niya, goooooo!!!!” pagtatapos ng ikalawa naming impormante.

