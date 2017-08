Female star laging basa ang kilikili, pero walang putok By Cristy Fermin Bandera

ANG ganda pa naman niya. Parang walang mali sa kanyang mukha. Pati ang kanyang katawan ay puwedeng ipanglaban sa beauty contest. Pero lihim na pinag-uusapan sa bakurang pinagseserbisyuhan ng isang magandang female personality ang kakaibang pamamawis ng kanyang kilikili. Kuwento ng isang source, “Lalo na kapag ang suot niyang t-shirt o blouse, e plain, kitang-kita ang basambasa niyang kilikili. Wala namang masama du’n, pero di ba, parang ang halay makita ang isang magandang babae na namamasa ang kilikili? “Sa rehearsals pa lang, todo na ang pamamasa ng kilikili niya. Grabe ang armpit ng girl na ‘yun, masyadong active ang mga glands niya! “Ang ganda-ganda niya, matalino siya, parang nasa kanya na ang lahat-lahat. ‘Yun nga lang, basain ang kilikili niya,” kuwento ng aming impormante. Wala raw namang amoy ang kilikili ng magandang aktres, walang kakaibang naaamoy ang kanyang mga katrabaho, talagang palagi lang namamasa ang kanyang kilikili. “In fairness, malinis siya sa katawan, lagi siyang malinis, maalaga siya sa kanyang hygiene, wala kang masasabi, malinis siya sa katawan. “Pero may mga ganu’n talaga, ang iba ngang palaging namamasa ang kilikili, e, nagpapa-injection para maiwasan ang sobrang pamamasa. “Ewan kung bakit parang walang nagpapayo sa kanya na magpa-check-up, e, kayang-kaya niya namang gastusan ang kilikili niya. Siya lang naman ang ganu’n, ‘yung isang girl na very close to her heart, e hindi naman nagpapawis ang armpit. “Pawisin lang siguro talaga si ____ (pangalan ng magandang female personality), naiinitan lang siya, kaya ganu’n katindi ang pamamawis ng kilikili niya. Buti na lang, walang amoy ‘yun! “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, kaanu-ano kaya ni Rein Cortez ng Dimples fishcrackers ang magandang female personality na ito?” pagtatapos ng aming source.

