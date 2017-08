Paul Salas naghanap lang ng sakit ng katawan…‘binugbog’ ng fans ni Daniel By Cristy Fermin Bandera

NAGHANAP ng sakit ng katawan ang young actor na si Paul Salas. Nakakaawa ang bagets, dinaluyong siya ng mga salitang nanununtok-nananakit sa social media dahil sa pang-iinis niya kay Daniel Padilla, ‘yun ang napala niya. Pisikal ang larong basketball. Hindi talaga naiiwasan ang pagkakasakitan ng mga players, sadya man o hindi. Kung ayaw masaktan, maglaro na lang ng chess, ‘yun ang kasabihan. Nag-ugat ang kuwento sa hindi naman siguro sinadyang pagduduop nina Daniel at JC de Vera sa ginanap na Star Magic Basketball Tournament. Naawat agad ang dalawa kaya naiwasan ang personal na paghulagpos ng kanilang emosyon. Nag-sorry na sila sa isa’t isa, maganda ang katwiran nina Daniel at JC, basketball ang laro nila kaya talagang nangyayari ang balyahan. E, nagparinig si Paul Salas sa kanyang social media account, nagpatutsada siya kay Daniel, kaya pinutakti siya ng mga tagahanga ng sikat na aktor. Pikon din daw si Daniel tulad ng kanyang idolo sa NBA na si Stephen Curry, nakarating kay DJ ang post, sumagot din si Daniel. Hindi siguro naisip ni Paul Salas na lalawak ng ganyan ang simpleng sinabi lang naman niya. Ngayon ay ginagawa na siyang pulutan sa social media, inuupakan na siya ng mga nagmamahal kay Daniel Padilla, kaya ang sabi ng mga miron ay nanahimik na lang daw sana si Paul Salas dahil madali rin namang nagkaayos sina Daniel at JC. Ganu’n.

