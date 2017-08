Horoscope, August 17, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Sa sandaling naka-hawak ng malaking halaga ng salapi magtipid at iwasang gumasta. Sa ganyang paraan, pagkatapos ng iyong kaarawan marami ka pa ring pera na magagamit sa iba pang pangangailangan. Mapalad ang 7, 11, 31, 34, 43 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Buddha-Bhagata-Om.” Green at violet ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Magdisplay ng halaman sa loob ng bahay upang mas madaling maakit ang suwerte at magandang kapalaran. Mga halamang bilugan ang hugis ng dahon ang aakit ng maraming pera. Mapalad ang 6, 18, 22, 34, 41, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Sukadeva-Om.” Red at purple ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Laging magsuklay at magpaganda. Ang kaakit-akit na hubog ng iyong katawan at kahalihalinang itshura ang aakit ng suwerte at magandang kapalaran sa pag-ibig at sa pagkakaperahan. Mapalad ang 6, 15, 21, 30, 42 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Siva-Krisna-Om”. Pink at violet ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Sa negosyo, utak at hindi awa ang gamitin upang mas maraming salapi ang kitain. Sa pa-ibig, galingan ang pangungumbinse sa kasuyong Libra, upang mapa-Oo mo siya sa iyong mga binabalak. Mapalad ang 1, 14, 23, 35, 41 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Gayatri-Beeajaa-Om.” Metallic blue at white ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Kung hindi magmamatapang paano mo makukumbinse ang iyong kasuyo sa iyong kagustuhan. Sa pinansyal, basta’t magpatuloy ka lang darating din ang malaking halaga ng salapi ng hindi inaasahan. Mapalad ang 1, 10, 19, 28, 37, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Yod-Heh-Vau-Weh.” Yellow at orange ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Panatiliin ang maliwanag na sala at kusina. Sa ganyang paraan, ang masagang kabuhayan at masarap na pag-ibig ay papasok ng kusa sa inyong tahanan. Mapalad ang 4, 16, 23, 25, 34 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Kali-Homa-Kali-Japa-Om.” Green at gold ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Sa lipunan matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Para dumami ang pera, panahon na upang mamolitika. Sa pag-ibig, sa isang social gathering ang true love ay biglang darating. Mapalad ang 5, 18, 23, 32, 39 at 41. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Shava-Bhuva-Om.” Purple at beige ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Minsan mas magandang magpa-under sa minamahal upang lalong sumarap ang relasyon. Sa pinansyal laging magdasal, darating ang araw ipagkakaloob din ng tadhana ang iyong mga kahilingan. Mapalad ang 6, 19, 28, 34, 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Vai-Nava-Om.” Purple at maroon ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Sa pinansyal, ang kaibigang Cancer ang maari mong mautangan. Sa pag-ibig ang kaibigang Taurus naman ang tunay na nagmamahal sa iyo. Mapalad ang 7, 9, 16, 27, 33, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Vasudeva-Om.” Red at green ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Sama ng loob ang idudulot ng isang makulit na kasama. Kaysa masira ang araw pagpasensyahan na lang siya. Sa pag-ibig at pinansyal, habang nagpapakumbaba higit ka namang pagpapalain ng tadhana. Mapalad ang 3, 12, 27, 39, 42 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Pad-Me-Om.” Lilac at blue ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Upang magtuloy-tuloy ang suwerte at magandang kapalaran, mag bayad ka ng iyong mga utang. Tandaang ang mga balasubas at mga manunuba ay hindi pinagpapala. Mapalad ang 4, 13, 22, 31, 45, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Om-Yantra-Aum-Migeta.” Gray at violet ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Panatiliin bukas ang bintana sa silangan. Sa araw na ito iihip ang paborableng hangin, may hahatid ng dagdag na salapi at masarap na romansa. Mapalad ang 4, 19, 22, 32, 35 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Sol-Dasa-Om.” Gold at orange ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Wag magtiwala sa mga taong mahusay magsalita at makuwento, malamang na ma-racket ka na naman. Sa pag-ibig, mas mainam ang kasuyong walang kibo, siya ang may dalisay na puso at matapat na hangarin. Mapalad ang 2, 7, 19, 25, 38 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Om-Dheemari-Gayatri-Om.” Yellow at green ang buenas.

