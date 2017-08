Sharon, Kiko nagplastikan nang makita sa sinehan?

AFTER naming mapanood sa 2017 Cinemalaya ang indie movie ni Sharon Cuneta na “Ang Pamilyang Hindi Lumuluha”, 100% kaming sumang-ayon sa obserbasyon ng marami na halos matabunan ng komedyanang si Moi Bien ang Megastar.

May moments ngang aakalain mong movie ni Moi ang comedy drama na siyang kauna-unahang indie film ni Shawie.

And yes, we also agree to people’s comments na kung wala ang mahaderang si Moi sa movie or kung iba ang gumanap sa nasabing role, hindi lalabas ang natural na intensyon nitong magpatawa.

Kahit sino kasi ang kaeksena ng nakilalang personal assistant ni Papa Piolo Pascual sa tunay na buhay ay swak na swak ang husay at effortless acting nito.

Hindi man lumebel sa mga indie movies (in terms of over-all production, good storytelling and good direction) na nagawa nina Nora Aunor at Vilma Santos ang pinagbidahan ni Mega, meron naman itong mass appeal na posibleng humatak ng viewers.

And yes, naniniwala kaming dapat lang mabigyan ng recognition ang galing ni Moi sa movie.

q q q

Nakakaintriga ang naging obserbayson ng ilang mahaderang nakasabay naming nanood ng movie ni Shawie sa Cinemalaya.

Ayon sa kanila dahil nasa likuran lang daw halos sila ng upuan nina Sharon, kitang-kita nga raw nila ang tila malamig na tagpo sa

pagitan ng mag-asawang Kiko Pangilinan at Mega.

“Si Angeli (Pangilinan) lang ang bineso niya at hindi siya tumabi sa upuan nina Senator Kiko. This was even before she went up on stage and after she was seated,” kuwento ng aming source.

Marahil daw ay may nakapagsabi ditong dinedma niya ang asawa, kaya’t after ng movie ay ipinakita nitong nagbesohan sila dahil lahat nga naman ng mga camera ay nakatutok na.

Matagal nang umiikot ang tsismis na meron uling hindi pagkakaunawaan ang mag-asawa.

Masisisi nga ba naman natin ang mga observers/bashers at iba pa na naghihintay lang na may mapansin sa kanila gaya ng hindi pagbeso before at pagbeso lang after nu’ng may mga nakatutok nang mga camera?

Hay showbiz! Ha-hahaha!