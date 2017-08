Female celebrity sinungaling na feeling superstar pa By Cristy Fermin Bandera

ANG palutang ng isang female personality ay wala na silang problema ng grupong nakabanggaan niya sa network na pinagseserbisyuhan niya. Okey na raw sila, wala nang problema, ganu’n ang press release ng babaeng personalidad. Pero maraming miron ang umaapela, hindi raw totoong nagkaayos na ang female personality at ang nakabanggaan niya, hanggang ngayon pala ay inis na inis pa rin sa aktres ang mga dati niyang katrabaho. Sabi ng isang miron, “Ewan kung saan siya humuhugot ng idea na sikat na sikat na siya! May angas talaga ang babaeng ‘yun, para bang napakarami na niyang napatunayan! “Masyado siyang feeling, marami siyang ilusyon sa buhay, ganyan pa nga lang ang status niya, e, maangas na siya, paano pa kapag talagang sumikat siya? “Ang totoo, e, matagal na siyang nagmamaangas sa set. Lahat na lang, e, pinapansin niya. May ka-ex-deal siya, ayaw niyang isuot. Hindi raw bagay ‘yun sa kanya, kesyo maluwag, kesyo masikip, ang dami-dami niyang kuda! “Ganu’n siya talaga. Walang perfect para sa kanya kundi ang sarili lang niya. Ilusyunada siya, sa totoo lang!” kuwento ng isang source. Para matapos na ang problema ay tsinugi na lang siya sa show. Marami na kasi siyang kabangga, nega ang dating nu’n sa programa, naaapektuhan pati ang mga taong wala namang kinalaman sa kanyang pag-iinarte. “Marami kasing dapat gawin ang babaeng ‘yun na kinokontra niya. Kesyo hindi na raw bagay sa kanya ang mga ipinagagawa sa kanya, kesyo parang sobra na ang gustong mangyari ng production. In short, marami siyang hindi sinusunod. “Ewan kung kanino nanggagaling ang mga katwiran niya. May mga nag-iisip nga na baka naman galing ‘yun sa boyfriend niya! Baka binibigyan siya ng ilusyon ng karelasyon niya! “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, hamunin n’yo na lang kaya siyang mag-rally nang mag-isa sa isang makasaysayang lugar sa Maynila!” pagtatapos ng aming impormante.

