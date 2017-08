Marian: Masaya kami ng asawa ko, at hidi ko po sinugod si Andrea!

“WALANG dahilan para magselos ako, at alam ko masaya kami ng asawa ko!”

Ito ang ipinagdiinan ni Marian Rivera nang tanungin tungkol sa hindi mamatay-matay na isyu sa kanila ni Andrea Torres na leading lady ngayon ng mister niyang si Dingdong Dantes sa primetime series na Alyas Robin Hood 2.

Nakachikahan ng ilang miyembro ng entertainment media ang Kapuso Primetime Queen sa presscon na ibinigay sa kanya ng Hana Shampoo, isa sa mga produktong matagal na niyang ineendorso.

“Kung nagseselos ako, no. Definitely no. At walang dahilan para magselos ako at alam ko maayos kami ng asawa ko at masaya kami. Nakakapagtrabaho siya nang maayos na kasama si Andrea, so du’n pa lang makikita na walang problema. At ako naman may tiwala din naman ‘yung asawa ko sa akin so walang problema talaga.

“Saka graduate na ako diyan. Please lang, tama na. Ano bang isyu ‘yan? ‘Yung sinugod ko, ganu’n? Okay. Wala akong dapat sugurin at walang dahilan para sumugod ako. Kayo naman nagpunta lang ako ng taping, masama bang dalawin yung asawa ko? May memo na ba na bawal dumalaw ang asawa para bisitahin at dalhan ng pagkain?

“Actually kanina, si Dong kasi yung nagsasabi na, ‘dalawin mo naman ako’. Especially ngayong sunod-sunod yung trabaho naming dalawa so wala namang sigurong masama at huwag naman sanang bigyan ng masamang kulay kung dinadalaw ko yung asawa ko at kasama ko yung anak ko na nami-miss niya. So, wala. Wala talaga,” paliwanag pa ni Marian.

Dagdag pa ng misis ni Dingdong, wala silang dapat pag-awayan ni Andrea at wala rin siyang kinalaman sa pag-alis nito sa Triple A Management na siya ring nangangalaga sa kanyang career.

“Kung tinatanong n’yo kung paano kami ngayon ni Andrea, with the Triple A at asawa ko, ganito lang kasimple yan. Ang pagkakaalam ko wala kaming problema ni Andrea kasi the last time na nagkita kaming dalawa niyakap pa niya ko. Ang sabi nya sa akin, ‘Ate Yan na-miss kita’.

“So para sa akin wala talagang problema at all. Maayos kami ng asawa ko, masaya kami, masaya ako sa anak ko, masaya ako sa Triple A at si Andrea kung may problema siya nandito lang ako, willing ako na gawin yung ginagawa ko sa kanya dati na maging ate niya, kung may problema siya alam niya yung number ko.

“Makikinig ako sa kanya tulad ng ginagawa niya dati. Anything under the sun, ‘Ate Yan, kailangan ko ng ganito. Ate Yan tulungan mo ko.’ Kahit ngayon gagawin ko ‘yun para sa kanya. Very open ako na makinig sa kanya as ate niya kasi ‘yun naman talaga ako sa kanya sa buhay niya. So, this time willing pa rin ako at open pa rin ako as ate niya,” mahabang mensahe pa ni Yan Yan.

Samantala, loyal na loyal pa rin si Marian sa Hana Shampoo kaya naman patuloy pa rin ang suporta nito sa kanyang career at personal life. Sa katunayan, nakagawa na uli ng bagong TV commercial ang Primetime Queen ng GMA para sa Hana kung saan ipinapakita kung paano siya nag-bloom bilang asawa at mommy.

Nagpapasalamat si Marian sa mga taong nasa likod ng New Hana Soft & Smooth Shampoo (Pink Roses and Berries, Spring Flowers and Apples, and Garden Blooms and Lychees) dahil buong-buo pa rin ang tiwala at pagmamahal ng mga ito sa kanya, kahit na nga nag-asawa at nagkaanak na siya.

Like na like nga raw niya ang tema ng bago niyang TV ad para sa nasabing produkto dahil ipinapakita rito kung paano siya nag-evolve bilang isang babae at kung paano niya inaalagaan ang kanyang sarili kahit na super busy na siya bilang asawa at ina.