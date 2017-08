Premyadong K-drama na ‘Signal’ hahataw sa iWantTV Bandera

SUNDAN ang makapigil-hiningang kwento ng isang detective mula sa nakaraan at isang cold case profiler mula sa kasalukuyan na mag-uusap at magtutulungan gamit ang isang misteryosong walkie-talkie para lutasin ang iba’t ibang kaso ng pagpatay sa award-winning at top rating Korean police drama ng 2016, ang Signal, na mapapanood online via iWant TV. Nakakuha na ng tatlong parangal ang Signal, na sinulat ni Kim Eun-Hee, sa 52nd Baeksang Arts Awards kabilang ang best drama at best screenplay. Nanalo rin ito ng tvN10 awards tulad ng Grand Excellence Award for Acting para kay Cho Jin-woong, Best Actress’ Award para kay Kim Hye Soon, at Content Award for Drama. Tampok sa Signal ang kwento ni Harry Park (Lee Je-hoon), isang profiler na ginawang miyembro ng bagong buong grupo sa pulisya na mag-iimbestiga sa mga hindi pa nareresolbang mga kaso. Madidiskubre nya ang isang walkie-talkie kung saan makakausap niya si Jomar Lee (Cho Jin-woong), isang detective sa nakaraan. Tutulungan nila ang isa’t isa para pigilan mangyari ang mga pagpatay sa nakaraan at mahuli ang kriminal na may kagagawan sa kasalukuyan. Sasama rin sa kanilang misyon ang detective na si Cyril Cha (Kim Hye-soo), isang babaeng bahagi ng buhay ni Jomar. Paano nga ba nila lulutasin ang mga kasong nangyari maraming taon na ang nakalipas? Ano ang magiging kapalit ng pagbago nila ng nakaraan? Talaga namang tinutukan ng Korean viewers ang Signal dahil tampok dito ang mga kasong hango sa totong mga kaso na nangayari sa South Korea tulad na lang ng Hwaseong serial murders. Mapapanood ekslusibo ang tagalized version ng naturang police drama series sa iWant TV kasama ang iba pang Korean dramas tulad ng Doctor Stranger, Sensory Couple at Emergency Couple. Bisitahin ang www.iwantv.com.ph at pumunta sa Kapamilya Asianovelas section. Ang iWant TV ay isa sa dumarami pang digital properties ng ABS-CBN na layning ihatid ang content nito online para matugunan ang bagong pamamaraan ng panonood ng mga Pilipino. Siguradong mag-eenjoy ang mga Pinoy na adik na adik sa mga K-drama sa Signal dahil isa na naman itong kakaibang programa na ikaaaliw ng manonood. Huwag palalampasin ang bagong episodes ng Signal bawat linggo sa iWant TV. Mapapanood din ito sa digital television gamit ang inyong ABS-CBN TVplus sa Cine Mo (Ch 3) tuwing Linggo, 1 p.m..

