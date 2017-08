Hunk actor laging may bitbit na make-up, inookray ng veteran stars By Cristy Fermin Bandera

PINATUNAYAN ng ilang nakatrabaho na ng isang hunk actor ang kanyang pagiging vain. Masyado raw talagang banidoso ang aktor, daig pa raw ang babae sa sobrang pagiging vain, nakakahiya raw tumabi sa kanya dahil baka ka niya maamoy at mapagsabihan. Kahit ang mga talents (extra) na nakakatrabaho ng aktor ay ganu’n din ang rebelasyon, sobra siyang malinis sa katawan na para bang wala na siyang karapatang maging marumi, kahit paminsan-minsan lang. Kuwento ng isang saksi sa sobrang pagiging vain ng hunk actor, “Mahihiya sa kanya ang babae sa dami ng mga rekotitos niya sa buhay. Meron siyang face towel na basa, laging nasa pouch niya ‘yun, meron pa siyang mga sponge na puro wet din. “Kapag tumatagal na ang foundation niya, e, siya ang nagreretoke nu’n, hindi ang make-up artist ng production, siya talaga! Siya ang nagbubura, siya rin ang nag-aaplay, sarili niyang atake ‘yun! “Ang dahilan niya, e, nabibiyak-biyak daw kasi ang punda kapag patung-patong na, kaya para magmukhang fresh at hindi makapal, kailangang burahin ang dati na. “Imagine, alam niya ang mga ganu’n, samantalang ang ibang mga artista, e, pa-retouch lang nang pa-retouch sa make-up artist? Ayaw niya ng makapal na foundation, kaya siya ang nag-aalaga sa face niya bago siya sumalang sa harap ng mga camera,” napapailing na kuwento ng isang source. Sangkatutak na lotion din pala ang baun-baon niya sa taping at shooting. Magkakaiba ‘yun. Merong para sa mga kamay, merong para sa paa, kumpleto rin siya ng moisturizer para hindi raw matuyo ang balat niya. “Wala siyang kaalam-alam na siya ang pinagtsitsismisan sa set ng mga co-actors niya. Nangunguna sa pang-aalaska sa kanya ang mga veteran stars na nagsitanda na wala namang ginagawa sa mukha at katawan nila pero okey naman ang kanilang itsura. “Tuloy, kapag dumarating siya sa set, e, para siyang nagtitinda ng mga cosmetics. Kasi nga, ang dami-dami niyang stuff na para sa face at body niya, OA ang hunk actor na ‘yun! “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, walang kahirap-hirap, lagyan n’yo na lang ng X ang name niya at siya na ‘yun!” pagtatapos ng aming impormante.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.