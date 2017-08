Jake Zyrus sinisi sa sunud-sunod na lindol sa Pinas; tuloy pa rin ang ‘buwanang dalaw’ kahit lalaki na By Cristy Fermin Bandera

DAHIL wala nga kaming kahit anong social media account, kapag dumarating kami sa radyo tuwing hapon ay ipinakikita ng mga staff ng “Crtisty Femrinute” sa amin ang mga kontrobersiyal na artistang pinagpipistahan sa social media, ipinababasa rin sa amin ang mga posts ng mga bashers. Kapag sinimulan mo nang basahin ang maiinit na komento ay parang ayaw mo nang bumitiw, kakainin pala talaga nu’n ang oras mo, dahil nakawiwindang ang mga posts na mababasa mo tungkol sa mga personalidad na pinagtitripan nila. Si Charice Pempengco ang isa sa mga artistang binibimbang ng mga kababayan natin. Siya ang sinisisi ng mga ito kung bakit nagkakaroon ng kalat na paglindol sa maraming probinsiya. Nagagalit daw ang kalikasan dahil sa planong pagpapalagay ng lawit ni Jake Zyrus. May isa pa ngang nag-post na dinatnan daw si Charice nu’ng nakaraang buwan, hindi raw totoong naputol na ang kanyang buwanang dalaw, nireregla pa rin daw ang transman. Ewan kung paano tinatanggap ng magaling na singer-performer ang mga ganu’ng salita, sobrang sakit ng mga paghusgang ibinabato laban sa kanya, matibay rin ang dibdib ni Charice para hindi sumuko. Talagang siya ang sinisisi at itinuturong dahilan ng mga bashers kung bakit nililindol ngayon ang ating bayan, pati raw ang kalikasan ay hindi umaayon sa mga pinaggagagawa ni Charice Pempengco, tuloy ay ang dami-daming nadadamay. Aray ko!

