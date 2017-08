Horoscope, August 13, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Pangarap! Puro ka na lang pangarap, hindi naman natutupad. Isulat ang magagandang bagay na nasa isip at gumawa ka ng libro. Sa ganyang paraan, mas liligya ka at kikita ka ng malaking halaga. Mapalad ang 7, 8, 29, 34, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Buddha-Bhagata-Om.” Green at orange ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Likas kang suwerte hindi mo lang napapansin! Makipag-sapalaran mula sa ika-14 ng Agosto hanggang sa ika-24 ng Setyembre, makikita mo may malaking panalong maibubulsa. Sa pag-ibig, isang Sagittarius ang naglalaway sa iyong kagandahan. Mapalad ang 1, 18, 23, 31, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Sucti-Suras-Sucti-Om.” Beige at lilac ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Pag-ibig ang susi upang lumigaya. Sa negosyo, haluan ng pagmamahal ang iyong produkto at serbisyo. Sa pakikipag-relasyon, palasapin ang kasuyo ng masarap na romansa. Mapalad ang 6, 18, 27, 33, 36 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Babatiin ko ang araw na itong puno ng pag-ibig ang aking puso!” Blue at brown ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Sa pag-ibig, bilis at haplos ang susi upang lumigaya. Sa pinansyal, sa susunod na mga araw mahuhulog mula sa langit ang maraming salapi ng hindi mo matatakbuhan. Sahod lang ng sahod hanggang sa yumaman. Mapalad ang 5, 8, 9, 44, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Ghaya-Traya-Om.” Red at blue ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Makakamit ang tagumpay kung matututo kang dumiskarte ng sarili. Hindi ka dapat umasa ng umasa sa iba. Alalahanin mong may sarili kang suwerte at kakayahan. Sa pag-ibig, ipunin mo ang iyong lakas at sa muling pagpatak ng ulan, ipagkaloob mo ito sa kanya. Mapalad ang 8, 16, 24, 34, 44 at 47. Mahiwaga mong mantra, “Aum-Sahana-Vavatu-Om.” Green at white ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Magsuot ng dilaw, upang lalong magningning ang aura ng iyong personalidad. Sa pagsusuot ng dilaw, sa pag-ibig at sa pinansanyal, mas madali mong mama-magnet ang magangandang kapalaran. Mapalad ang 1, 8, 11, 28, 39 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Darshana-Jehana-Om.” Bukod sa yellow ang orange ay buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Ngayon palang paghandaan mo na ang panahon ng pagbaha. Kung magpapagawa ng bahay, dapat nakaharap sa silangan ang pintuan at may mataas na flooring. Sa ganyang paraan, kusang papasok ang suwerte at hindi ka babahalin. Mapalad ang 5, 18, 23, 35, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Harin-Aum-Harin-Om.” Violet at red ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Disiplina ang kailangan upang lumigaya. Sa pag-ibig kapag napanatili mo ang pagiging sexy lalong iinit at lalong sasarap ang relasyon. Sa pinansiyal, iwasang maging lustay, kahit maliit ang kinita, pilitin pa ring mag-saving. Mapalad ang 3, 18, 21, 33, 39 at 45, Mahiwaga mong mantra: “Aum-Mani-Padme-Om”. Pink at lilac ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Hindi dapat magsawalang bahala sa mga problemang pang-pinansyal na dumarating sa inyong pamilya – gumawa na ng aksyon ngayon na bago tuluyang lumala ang sitwasyon. Sa pag-ibig, patuloy pa rin sa iyong naghihintay ang isang Taurus. Mapalad ang 3, 18, 27, 34, 41 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Agiel-Yophiel-Om”. Maroon at gold ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Sa buwang ito ng Agosto may magagandang kapalarang matatanggap at may oportunidad ng paglalakbay na mabubuksan. Sa pag-ibig, biglang darating ang isang wagas at tapat na pag-ibig. Mapalad ang 3, 9, 27, 33, 39 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Kaleneha-Mahatha-Om.” Red at lilac ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Habang lumalapit ang zodiac sign na Virgo magandang kapalaran sa pinansyal at pag-ibig at iyong makakamit. Laging magpasalamat kay Lord upang lalo ka pang suwertehin at umunlad. Mapalad ang 7, 16, 24, 33, 40 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Amara-Ananda-Om.” Pink at purple ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Tuloy ang matabang na relasyon, muli itong iinit kung yayayain mo siya sa isang pribadong silid. Sa pinansyal, wag kang magkulong sa iyong silid, dahil sa labas ng bahay mas marami pagkakataong mapagkakaperahan ang mabubuksan. Mapalad ang 2, 13, 29, 33, 39 at 41. Mahiwaga mong mantra: “Shiri-Mantra-Yantra-Om.” Green at black ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Sa araw na ito tularan mo ang matsing – mautak! Sa pamamagitan ng matalinong pagpapasya, madodoble ang kinikita. Sa pag-ibig, wag puro puso ang paganahin, gumamit ng isip at rason upang lumigaya. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Maham-Jaya-Om.” Blue at silver ang buenas.

