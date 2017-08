Customs dahilan ng pagpasok ng bird flu sa bansa? By Bella Cariaso Bandera

NITONG Biyernes, inihayag ni Agriculture Secretary Manny Piñol ang unang kaso bird flu o avian flu virus sa San Luis, Pampanga matapos namang ang isinagawang resulta ng mga eksperto kaugnay ng libo-libong kaso ng mga manok na nangamatay. Base sa pag-aaral ng Bureau of Animal Industry (BAI) at University of the Philippines Los Baños (UPLB), nakumpirma na H5 strain ng avian flu virus ang tumama sa mga manok sa Pampanga. Matapos magtagumpay ang mga nakaraang administrasyon na pigilan ang pagpasok ang bird flu sa bansa, heto’t isang taon pa lamang ang kasalukuyang administrasyon ay may bird flu na tayo. Sinabi ni Piñol na isa ang smuggling ng peking duck mula sa China at Hong Kong ang tinitingnang dahilan kung bakit nakapasok ang bird sa bansa. Kung totoo na ito ay kagagawan ng pagpupuslit ng mga peking duck sa bansa na pinapalusot ng Bureau of Customs, mas may dahilan na ipatupad ang malawakang sibakan sa BOC. Bagamat tiniyak ni Pinol na hindi pa naman nakitaan ng palatandaan na posible iton maipasa sa tao o chicken to human transmission, hindi dapat ipawalangbahala ang banta ng bird flu. Hindi makakalusot sa mga pantalan sa iba’t ibang panig ng bansa ang mga peking duck kung hindi pinapalusot ng mga ilang tiwaling opisyal at empleyado ng Customs. Kung mapapatunayang ang smuggling ng peking duck ang dahilan nito, dapat ding papanagutin ang mga kagahaman na opisyal na hindi man lang inisip ang magiging epekto nito sa bansa. Nitong Biyernes, inihayag ni Piñol na papatayin ang 400,000 hanggang isang milyong manok na apektado ng bird flu. Nagdeklara na rin ng state of calamity sa buong Pampanga.

Nakakalungkot man para sa mga nag-aalaga ng mga manok, dapat silang tumalima sa utos ni Piñol para na rin sa mga nag-aalaga ng manok. Mahalagang mapigilan na ang pagkalat para maiwasan ang pinangangambahang outbreak. Umaasa rin tayo na makakabangon pa rin ang industriya ng manukan lalung-lalo na ang mga hog raisers sa Pampanga.

