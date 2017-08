Horoscope, August 12, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Susuwertehi ka na sa araw na ito at sa susunod na mga araw malaking salapi ang matatanggap kung patuloy kang magsusuot ng kulay na pula. Sa pag-ibig, hindi dapat na maging emosyonal, gamitin ang rason upang lumigaya. Mapalad ang 5, 18, 23, 33, 41, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Adonai-Elohim.” Bukod sa pula ang asul ay buenas.

Aries – (Marso 21-April 19)—Kung hindi ka kikibo, paano maitatama ang maling sistema at kung hindi ka hihingi ng malaking komisyon paano ka tutubo ng maraming pera? Sa pag-ibig, kung hindi mo sasabihin sa iyong kasuyo ang iyong “erogenous zone” paano ka nya makikiliti at mapaliligaya? Mapalad ang 2, 16, 27, 38, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Jhana-Om-Nama.” Green at red ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20)—Pag-ibig sa pamilya ang magdadala ng ligaya at magandang kapalaran, kaya dapat na panatiliin ang dati ng ginagawang pagsa-sakripisyo alang-alang sa mga mahal sa buhay. Iwasan ang mga immoral na relasyon upang hindi ka mapahamak. Mapalad ang 3, 18, 27, 34, 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Om-Bodhana-Om.” Violet at blue ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21)—Kumilos ka lang makikita mo sobrang layo na ng iyong mararating. Kung tungkol sa salapi ang iyong ikikilos, darating ang araw – yayaman ka. Sa pag-ibig, wag makuntento sa pangarap, upang lumigaya ipatupad ang iyong balak. Mapalad ang 5, 14, 23, 31, 34, at 43. Mahiwaga mong mantra: : “Yama-Yasoda-Om.” Orange at white ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22)—Kakampi mo ang ulan, dahil ang tubig ang mahiwaga mong elemento. Tuwing bubuhos ang ulan, darating ang magagandang kapalaran. Ang mahalaga, laging lumabas ng bahay kapag umuulan. Mapalad ang 7, 19, 28, 37, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Sol-Dasa-Om.” Green at beige ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22)— Apoy ang magbibigay ng suwerte! Kapag nagdarasal habang habang nakasindi ang dilaw na kandila, humiling ka at tiyak na matutupad. Sa pag-ibig, ang underwear na kulay dilaw ang lalo pang magpapatingkad ng iyong sex appeal. Mapalad ang 1, 19, 27, 35, 39 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Babanam-Ke-Balam.” Bukod sa yellow buenas ang orange.

Virgo – (August 23 – September 22)—Ang Virgo ay nagtataglay ng planetang Mercury na sinisimbolo ng “isang nilalang na tumatakbo, na wala anomang saplot sa katawan na may pakpak sa paa!” Sa pagdidisplay ng painting o pigurang ito, maaakit mo ang magandang kapalaran sa salapi at romansa. Mapalad ang 5, 9, 23, 32, 41, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Gayatri-Om.” Blue at purple ang buenas.

Libra – (September 23-October 23)—Kapag maganda ka, maraming magagandang kapalaran ang kusang darating lalo na sa pag-ibig at sa salapi. Si Venus kasi ang iyong guiding planet, siya ang diyosa ng kagandahan. Ang kailangan lang magsuot kang lagi ng kulay na pula. Mapalad ang 6, 15, 24, 33, 39 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Yod-He Vau-Weh.” Bukod sa red ang lilac ay buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21)—Huwag matakot kumilos! Unahin munang asikasuhin ang ang bagay na pagkakaperahan, bago ang hangal na relasyon. Sa ganyang paraan mas madali kang yayaman. Mapalad ang 6, 12, 23, 33, 42, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Krisna-Om.” Green at purple ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21)—Upang magbago ang kapalaran, magbakasyon muna sa sinilangang bayan at mag-relaks-relask. Habang nasa sasakyan may biglaang relasyong mabubuo. Sa pinansyal, pagpasok ng “ber months” kusa ng dadami ang pera. Mapalad ang 5, 9, 25, 34, 40, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Gathan-Om.” Red at blue ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19)—Lalago ang kabuhayan kung mag-ipon na “fifty-pesos” araw-araw. Paglipas ng ilang taon, magkakaroon ka na rin ng puhunan sa binabalak na negosyo. Sa pag-ibig, laging ipaalala sa kasuyo ang kahalagahan ng pagtitipid. Mapalad ang 1, 9, 28, 34, 45, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Shanthi” Orange at black ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18)—Sasama ang loob mo dahil sa mga pagkakamali ng mga taong nakapaligid sa iyo. Mararamdaman mong binabale wala ka nila. Ganon paman, hindi nila mapipigil ang paparating mong malaking suwerte sa pag-ibig at sa pinansyal. Mapalad ang 1, 17, 28, 31, 44, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dosya-Om.” Pink at lilac ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20)—Kung sumablay ang dating diskarte, walang masama kundi magbago ng istilo ng pagpapayaman. Sa pag-ibig, upang muling lumigaya ang relasyon, humingi ng sorry sa kasuyo dahil sa marami mo ng kapalpakan. Mapalad ang 9, 18, 27, 34, 38 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Yaksha-Om-Umali.” Red at blue ang buenas.

