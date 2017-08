Jimmy Gil tigasin pa rin, nakabuntis kahit 70 na

SA EDAD na 70, nabuntis pa ni DZBB anchor Jimmy Gil ang kanyang 39-year-old wife. Pitong taon na silang kasal at 10 buwan na ang kanilang panganay na anak – si Anna Cristina.

Sa nakaraang presscon ng ineendorso niyang Enduranz Capsule for Men, sinabi ng veteran broadcast journalist na kahit siya ay na-shock nang magkaroon pa siya ng anak sa kanyang edad ngayon.

“May lima na akong anak, all of them are married. Meron na rin akong mga apo. My wife and I have been living quite a normal life. So when I heard she was pregnant, wow!” sey pa ng anchor ng “Jimmy Gil Live” na mapapakinggan sa DZBB, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m..

Dagdag pa niya, “Yes, it was actually the farthest thing from my mind, na magiging tatay na ulit ako. Binago talaga niya ang buhay ko, literally. Ha-hahaha! Kumbaga, there’s something to look forward to each day. Yes, para akong first time dad uli. Siyempre, yung energy mo, dapat may extra ka pa para sa baby. Enjoy naman.”

Naniniwala si Mang Jimmy na bukod sa regalo ng Diyos ang kanyang baby, malaki ang nagawa sa kanyang sistema at “pagkalalaki” ng Enduranz capsule na 10 taon na ngayong namamayagpag sa merkado. “When I took that capsule, it was for my overall health, gradually, nawala yung nocturnal cramps ko. Tsaka mismong si misis ang nagsasabi na nag-level up ang performance ko! Ha-hahaha!”

Payo naman niya sa mga mag-asawa, “Ang pagkakaroon ng intimate relationship sa inyong partner ay isa sa mga cornerstones ng healthy relationship. “Para naman sa lahat ng tatay or mag-asawa, see to it that both of you are ready. You have to accept the fact na may anak ka na, settle down, make time for my child and stay healthy. That’s very basic.”

So, ibig sabihin, tulad ni Bossing Vic Sotto na nagkaanak din kahit senior na, astig at tigasin din si Jimmy Gil!

Paliwanag naman ni Dr. Emil Aligui, herbs at medicinal plants expert, ang male infertility ay isang condition na may kinalaman sa kawalan ng kapasidad magkaroon ng anak. At ang pinaka-common cause nito ay stress.

Kaya naman naglabas ang Natural Quality Corporation ng isang produkto na tinawag nilang “miracle herb” dahil nagagawa nitong ibalik ang normal testosterone level sa lalaki na bumababa kasabay ng pagtanda, pati na rin ang iba pang male energies na nababawasan sa pagdaan ng panahon.

q q q

Kainan at kantahan galore ang trip ng Asia’s Songbird na si Regine Velasquez ngayong Sabado sa Sarap Diva. Dadalhin kayo ng programa sa iba’t ibang food places na bagay sa iba’t-ibang panlasa.

First stop, sa Stockpile Ortigas ni Gabby Eigenmann para sa mga mahihilig gumimik, siguradong mae-enjoy n’yo ang kantahan at lutuan at kainang hatid nina Regine at Gabby.

Ang mga angels ni Songbird na sina Boobay at Nar Cabico may kanya-kanya ring paandar! Samahan ang tropa ni Regine sa ibat-ibang gimikan na in na in ngayon: ang mga food parks! Kasama ang mga customers na naki-join sa kantahan with Regine!

Lahat ng ‘yan sa isa na namang nakakaaliw at nakaka-good vibes na episode ng Sarap Diva ngayong umaga after Maynila sa GMA 7.