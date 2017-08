True ba, alam ni Tony Boy ang tungkol kina Greta at Atong?

MAY isang very reliable source ang nakapagkuwento sa amin tungkol sa rumored love affair nina Gretchen Barretto at Atong Ang. At talagang naloka ako sa kanyang mga pinagsasabi nang mag-usap kami.

Super tanggol pa kami ni Papa Ahwel Paz kay Greta nang pumutok nga ang balitang may something between her and Papa Atong.

For a couple of times ay nakikita naming magkakasama sa mga lakaran sina Greta and live-in partner Tony Boy Cojuangco, Atong Ang, Art Atayde and wife Sylvia Sanchez.

They would eat together, drink together and chikahan to the max kaya sino ang mag-iisip na merong something between Greta and Papa Atong, aber?

The fact also na naging girlfriend ni Atong ang isang pamangkin ni Gretchen before. Kaya laking gulat ko sa kuwento ng isang non-showbiz common-friend namin ni Gretchen tungkol sa kanila ni Atong.

May sinabi pa siya na aware raw si Tony Boy tungkol dito, “Sa circle nila unang nanggaling ‘yan. I don’t know kung anong set-up nila ngayon. Kaya yung echos nilang barkada lang sila, that’s water under the bridge na. Hindi ito kuwentong-kutsero, I should know.”

Natulala ako sa narinig ko. Kung totoo man ang sinabi ng aming source, I can’t imagine kung paano ito nate-take ni Tony Boy.

Hindi naman daw sila hiwalay ni Gretchen, in fact, they are very much in love pa rin daw sa isa’t isa. Ganern? Di ba kung in love kayo sa isa’t isa, walang third party involved? You mean, hindi nagseselos si Tony Boy kay Papa Atong kaya dinededma lang niya?

“Hindi ko naman nakikitaan ng selos factor. Parang oks lang sa kanila. Kung paano nila ito tini-take, hindi ko talaga alam,” sabi pa ng aming kausap.

Siguro kailangan na talagang magsalita ni Greta about this para naman malinawan na ang lahat. Hindi naman niya kontrolado ang utak ng mga tao kaya siguradong kung anu-ano ng kanegahan ang iisipin ng iba laban sa kanya.

Naalala ko tuloy ang pagtatanggol recently ni Claudine Barretto sa kanyang ate Greta. Nakikiusap siyang tigilan na ang malisyosong isyung about Greta and Atong dahil barkada lang daw talaga ang dalawa.

Ang naging girlfriend daw kasi ni Atong before ay ang pamangkin nga nila. May linya pa nga si Clau-Clau na dati ay siya ang ni-link kay Atong, ngayon ay ang ate Gretchen naman niya. Sino naman daw kaya ang isusunod?

“Yung sa kanila dati ni Atong, huwag na lang at baka kung saan pa tayo mapunta. Baka malagay lang sa alanganin ni Claudine. Kaya if I were her, mananahimik na lang ako. Kasi nga magbubukas lang ito ng boxes of worms. Marami ang nakakakita sa kanila dati ni Atong…hay naku, huwag ako,” ang reaksyon naman ng source natin.

Hindi na ako nagtanong pa. Tumingala na lang ako sa sky. Charrottt! Pero honestly, Gretchen at Papa Atong should address this controversy immediately, bago mahuli ang lahat. Kailangang idenay nila agad kung hindi totoo ang isyung ito.