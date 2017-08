Aktres ayaw patulan ng mga basketball player, buking ang modus By Cristy Fermin Bandera

ALAM kaya ng isang female personality na siya ang palaging pinagkukuwentuhan sa umpukan ng mga mahilig sa basketball? Hindi naman ang mga players ang nagpipista sa kanya, ang mga miron, dahil tinangka pala niyang magkaroon ng karelasyong basketball player pero nabigo siya. Tawanan nang tawanan ang magkakaumpukan dahil sa napaka-trying hard na pagpapa-charming ng girl sa mga basketbolista pero umuwi naman siyang luhaan. Walang pumansin sa kanya. Kuwento ng aming source, “Usong-uso kasi nu’n ang pagbo-boyfriend ng basketball player ng mga artista. Ang iba, e, naging successful naman, nagkatuluyan sila. “Meron ding tumagal ang relasyon, pero nagkahiwalay rin sila, nakakapanghinayang nga dahil hindi sila nauwi sa kasalan. E, nainggit yata si ____ (pangalan ng babaeng personalidad) sa mga kaibigan niyang basketball player ang boyfriend! “Ayun! Palagi siyang sumasama sa mga kaibigan niya kapag nanonood ng laro, display siya nang display, pero bakit ganu’n? Ang dami-daming ipinakikilalang players sa kanya, pero bakit hindi naman siya natataypan? “Waley! Hindi siya nagtagumpay, walang pumansin sa kanya kahit pa sexy naman siya at maganda, kaya nu’ng mahalata niyang wala siyang space sa mga basketball players, tinantanan na niya ang panonood nang live ng basketball!” tawa nang tawang kuwento ng aming impormante. Ano naman kaya ang dahilan at inayawan siya ng mga dribolero? Bakit siya pinalampas samantalang bukod sa kilala na siya ay sexy at maganda naman ang female personality? May sagot ang aming source, “Naunahan kasi siya ng mga kuwentong nega. Nabalita agad ang mga nakaraan niyang relationship sa mga kilala ring personalities. Bilmoko raw siya, user, kaya natakot ang mga players sa kanya! “Kasi naman, di ba, kalat na kalat ang kuwento tungkol sa naging relasyon nila ng isang milyonaryong personality? Pinerahan kuno niya ang boyfriend niya, kaya tumatak ‘yun sa utak ng mga players. “No way, highway, sabi nila! Hindi nga naman sila ganu’ng kayayaman, hindi sila mina ng ginto, kaya nakakatakot ang girl!” pagtatapos ng aming impormante. Tatlo kayong manghuhula ngayon kung sino ang female personality na bumibida sa kuwento, kaya go na, Bradly Guevarra, Tita Nene Ulanday at Ching Bautista-Silverio. Ganern.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.