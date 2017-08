GMA exec sa joke ni Vice: Dedma! Sanay na kami! By Ambet Nabus Bandera

“SANAY na kami!” Ito ang text reply sa amin ng isang GMA executive tungkol sa naging joke ni Vice Ganda sa It’s Showtime. Nasabi kasi ni Vice during the portion ng Miss Q&A sa isang kandidata na, “Kung sinasabi na ang GMA ay where you belong, bakit sila naglilipatan?” na ang tinutukoy ay ang mga dating Kapuso artists na nasa Kapamilya network na nga. Mabilis naman ang paghingi ng sorry ng TV host-comedian na nagsabing charot lang ang kanyang naging statement. Nakitawa na lang din sa kanya ang dating GMA talents na sina Karylle at Bela Padilla na nagsilbing judges sa nasabing contest. Ayaw nang pahabain pa ng kausap naming GMA executive ang isyu dahil aniya, “Magme-mention pa ba kami ng mga artists na galing dito including him (Vice)?” Yun ang hindi charot! Ha-hahaha! q q q May gusto namang magbigay ng unsolicited advice sa tila pagbabalik daw sa sobrang liberal na wisyo nitong si Vice Ganda sa manner ng kanyang hosting. Sa sobrang pagiging maingat daw nito na hindi makasakit ng damdamin, eh, mas lalo itong nalalagay sa alanganin. Sey ng isang nag-text sa amin, “Sana huwag muna niyang ibino-broadcast sa mikropono ang mga gusto niyang sabihin kung hindi siya sure o kung sa tingin niya ay may mao-offend siya.” Ibinigay ngang sample ng source na nu’ng nag-aalangan daw si Vice na sabihin ang salitang “black” kaugnay ng gusto nitong sabihin sa istilo ng pag-awit ng isang Tawag Ng Tanghalan semifinalist. May emote pa raw ito na nag-iingat banggitin ang salita pero gamit-gamit naman nito ang mikropono. “Dati naman, nagbubulungan muna sila ng co-hosts niya o hindi ginagamit ang mic kapag may ganu’n. Ano ito, paandar o papansin?” ang litanya pa ng aming source.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.